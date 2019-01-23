Жительницу Семенова осудили из-за кота-вредителя

Без кота и жизнь не та, как говорится. У жительницы Семенова, например, вообще «праздник»: из-за любимого питомца она вдруг оказалась в суде! И ее признали виновной… в том, что ее кот ободрал обои.

Заявление в Семеновский районный суд принесла владелица одной из квартир в Нижнем Новгороде. Она сдала жилплощадь квартирантке еще в январе прошлого года. Договор был подписан до июля.

Когда пришло время принимать квартиру, женщина вдруг обнаружила в прихожей и кухне ободранные обои со следами от когтей кота. Кроме того, в помещении стоял животный запах. Тогда квартиросъемщица пообещала исправить ситуацию, но так и не сделала этого. Ни новых обоев, ни денежной компенсации владелица квартиры так и не видела.

И тогда она решила решить вопрос «по-плохому». Пошла в суд и попросила взыскать с хозяйки кота почти 70 тысяч рублей материального ущерба и семь тысяч на расходы по оплате услуг оценщика.

К слову, в договоре, который был заключен между сторонами, указано, что «наниматель обязан использовать объект только для личного проживания, содержать объект в чистоте и порядке, обеспечивать сохранность объекта и поддерживать его в надлежащем состоянии, бережно относится к имуществу наймодателя, находящемуся в объекте».

Свою вину квартиросъемщица не признала, хоть и подтвердила, что жила в помещении вместе с котом.

После этого суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Теперь хозяйке кота-вредителя нужно заплатить всю сумму ущерба.