2019-01-16T17:34:24+03:00
Общество

Алексей Кортнев и Эдуард Радзюкевич вошли в состав жюри фестиваля «Веселая коза»

Фестиваль театральных капустников в Нижнем Новгороде возвращается после четырехлетнего затишья
Анастасия НАЗАРОВА
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Фестиваль возвращается после перерыва в четыре года.Фестиваль возвращается после перерыва в четыре года.Фото: СОЦСЕТИ
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Российский фестиваль «Весела коза» с его традициями и знаменитой атмосферой известен и любим многими. Его история началась в далеком 1993 году, однако в 2014 году пришлось взять паузу - перестало хватать финансирования. И вот, благодаря гранту Президента РФ, выигранному Нижегородским отделением Союза театральных деятелей РФ, «Веселая коза» возвращается! Проведение российского фестиваля театральных капустников намечено на 14-17 июня.

Логотип фестиваля. Фото: СОЦСЕТИ

Логотип фестиваля.Фото: СОЦСЕТИ

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказал председатель нижегородского отделения СТД - артист Академического театра драмы им. М. Горького Сергей Кабайло, фестиваль будет называться по-старому, но с дополнением «Перезагрузка».

- То есть мы делаем упор на молодое поколение российских артистов, - пояснил актер. - Традиции театрального капустника в российских театрах постепенно уходят. Наш уникальный фестиваль, единственный в стране, призван всколыхнуть уникальное изобретение русских артистов под названием «капустник».

К участию в фестивале «Веселая коза» приглашаются артисты до 35 лет, что, по словам организаторов, ни в коем случае не исключает приезд и выступление «старых» мастеров импровизации, поскольку передача опыта и наставничество в актерской профессии - дело далеко не последнее. Естественно рассчитываем и на интерес нового поколения зрителей.

Состав жюри еще формируется, но уже известны фамилии некоторых звездных судей. Так, к примеру, в Нижний Новгород этим летом приедет Вадим Жук, который с первого фестиваля является его негласным председателем - модератором всего оценочного процесса, как сказал Сергей Кабайло. Увидят нижегородские зрители и артиста Эдуарда Радзюкевича.

- Мы долго искали возможность привезти его на «Веселую козу», и четыре года назад нам это удалось. В результате он теперь наш человек! Эдуард, как и все мы, с нетерпением ждет фестиваль 2019 года, - добавил председатель Нижегородского отделения СТД.

В списке членов жюри значатся также актер театра и кино Алексей Кортнев, актер и автор многих бенефисов в Москве Сергей Плотов и актер, композитор Сергей Шустицкий.

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