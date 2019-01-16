Дожить до капремонта: Жилой дом трещит по швам на Коммунистической улице в Нижнем Новгороде

- Обращались во все инстанции. Реакции никакой! Капремонт запланирован на 2028 год. Наверное, ждут, что половина не доживет до этого, - гласит анонимное сообщение в соцсетях.

По словам жильцов, капремонт дома №39 по Коммунистической улице запланирован на 2028 год.Фото: СОЦСЕТИ

Слова проиллюстрированы красноречивыми фотографиями, на которых изображены фасад и кровля дома №39 по Коммунистической улице в областном центре.

- Искренне жаль людей, которые живут в таких домах, - прокомментировал Иван Горелов.

- Что вы ноете? Это ваши квартиры. Помощи ни от кого не добьетесь. Сложитесь всем домом да сделайте ремонт, - посоветовал Андрей Перевалов.

- Звоните в жилищную инспекцию. Нам в тот же вечер приехали делать ремонт. До этого годами писали кучу заявлений, ходили по прокуратурам и так далее, - поделилась опытом Надежда Александровская.

По словам жильцов, капремонт дома №39 по Коммунистической улице запланирован на 2028 год.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в администрацию Канавинского района, где заявили: обращений от жителей о неудовлетворительном техническом состоянии дома не поступало.

- Вопрос о признании дома аварийным не рассматривался из-за отсутствия документов от собственников жилых помещений указанного дома, - уточнили в администрации.

По словам жильцов, капремонт дома №39 по Коммунистической улице запланирован на 2028 год.Фото: СОЦСЕТИ

В Государственной жилищной инспекции Нижегородской области рассказали, что 30 мая 2016 года к ним обратились жильцы трещащего по швам дома по Коммунистической улице. Через день специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку и своими глазами убедились: на наружных стенах и на лестничной клетке подъезда имеются вертикальные трещины, нарушен штукатурный слой, а со стороны двора нарушена отмостка дома. Тогда МП «Городская управляющая компания» получила предписание об устранении выявленных нарушений до 15 сентября того же года, однако работы выполнены не были.

- Мы выдали повторное предписание со сроком исполнения 22 февраля 2017 года и составили протокол за невыполнение предписания. Протокол и материалы дела направили в судебный участок на рассмотрение, - добавили в Госжилинспекции. - В октябре суд вынес постановление о привлечении управляющей компании к административному наказанию с назначением штрафных санкций.

Ту же картину специалисты ведомства наблюдали и в 2018 году. Весной в ходе очередной проверки было выявлено, что управляющая компания бездействует, не желая выполнять полученное предписание.

- В связи с этим мы обратились в Ленинский районный суд с иском об обязании МП «Городская управляющая компания» исполнить предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, - сообщили «Комсомолке» в Госжилинспекции.

В июле прошлого года суд вынес решение, которое удовлетворило требование инспекции. Исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Новгорода.

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