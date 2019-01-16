«Зачем вам мужики?»: скандальный ролик нижегородской писательницы и радиоведущей Лизы Питеркиной взбудоражил интернет-пользователей

Нижегородская писательница, автор семинаров о личном успехе и ведущая программы «Женский клуб» на «Радио Комсомольская правда» Лиза Питеркина неожиданно для самой себя стала настоящей звездой YouTube. На ее видеоблог начали подписываться тысячи зрителей, а один из роликов набрал более 1,1 миллиона просмотров всего за несколько дней.

- Мои драгоценные, у меня что случилось-то! Два года мой канал в YouTube работал в вялотекущем режиме. Но во вторник случилось невероятное – даже по мнению экспертов. Мой родик сразу после публикации начал неистово набирать просмотры и собирал по 100 тысяч просмотров за день. И самое невероятное, что 90% зрителей – мужчины, хотя ролик был адресован женщинам! – поделилась Лиза Питеркина на своей странице в Facebook.

В том самом ролике Лиза размышляет о том, зачем женщинам нужны мужчины.

- Я спрашиваю – зачем вам нужны мужики? Отвечают: ну как же, мужчина – это тот, кто меня обеспечивает, тот, кто дает мне деньги, тот, кто дарит мне подарки. Окей, хорошо. Он тебя обеспечивает. У тебя куча шуб, бриллианты, у тебя все есть, дальше что? То есть мужик – это такая донорская сущность, все время что-то дающая. А ты ему что? Борщ с пампушками, минет? Ты реально думаешь, что мужчина должен тебе давать деньги, а ты ему борщи и минеты? А тебе никогда не приходило в голову, что, когда тебе кто-то что-то дает, ты ему тоже должна в ответ что-то давать, причем такое же значимое? И потом, между мужчиной и женщиной должно быть что-то кроме обмена материальными ценностями. Ты никогда не задумывалась, в чем ценность мужчины – не в финансовом эквиваленте? – заявляет Лиза Питеркина.

С другой стороны, в вопросах воспитания детей, по мнению писательницы, мужчины тоже слишком часто ведут себя чересчур отстраненно.

- Тут какая-то страшная хрень начинается, когда мужик говорит: «Ты должна рожать ребенка, а я должен зарабатывать деньги». Это вообще просто трэш какой-то! То есть он осеменил, она пошла рожать, мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Ребенок – это то, чем начинается или продолжается то, что вы делаете вместе. Это первый шанс попробовать вам вместе сделать что-то важное в этой жизни. Так почему же он только осеменил – и уже удаляется? Е-мое, с этого только начинается его вклад в совместную деятельность! – негодует Лиза Питеркина.

В конце видео Лиза вновь возвращается к основной теме – зачем женщине мужчина.

- Самое главное, для чего нужен мужчина – это твои эмоции, твоя энергия. Чтобы ты чувствовала рядом с ним что-то особенное и чтобы позволяла ему чувствовать что-то особенное рядом с тобой, - резюмирует писательница.