2019-01-16T17:06:16+03:00
Общество

Нижегородцы получат соцподдержку по оплате за вывоз мусора

Указом губернатора установлен предельный уровень вносимой гражданами платы за ТКО
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В среду, 16 января 2019 года, заместители губернатора Нижегородской области провели координационное совещание по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам Андрея Гнеушева, в бюджете заранее были предусмотрены средства для мер соцподдержки по оплате жилого помещения для федеральных льготников: инвалидов и участников ВОВ, граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Также льготы предусмотрены для 18 категорий граждан, имеющих право на компенсации по оплате ЖКУ в соответствии с региональным законодательством. Речь идет о сиротах, многодетных семьях, ветеранах труда и тружениках тыла.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, если расходы семьи на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, независимо от наличия льготных категорий, то жители имеют право на получение помощи в виде субсидий.

- Реформа обращения с ТКО назрела, но она не должна «ударить» по кошелькам людей. В федеральном бюджете для Нижегородской области на данные цели запланировано необходимое софинансирование, - пояснил Гнеушев.

Он добавил, что сейчас около семи миллиардов рублей предусмотрены на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе новую «мусорную» реформу. Льготу получат более 740 тысяч нижегородцев.

По словам еще одного заместителя губернатора - Андрея Харина, правительство Нижегородской области также предусмотрело дополнительную соцподдержку нижегородцев на территориях, где тарифы были установлены выше средних по области.

Указом главы региона установлен предельный уровень вносимой гражданами платы за ТКО в размере 665,67 рублей за кубический метр отходов. Это субсидирование коснется более 915 тысяч человек. Харин заявил, что старт реформы проходит в рабочем режиме.

Напомним, с 1 января 2019 года в России, в том числе в Нижегородской области изменилась система обращения с твердыми бытовыми отходами. Теперь все процессы в этой сфере контролируют региональные операторы, которых выбрали в ходе конкурсов.

КСТАТИ

Пожаловаться на проблему с вывозом мусора можно по телефонам горячей линии: Жилищная инспекция Нижегородской области - 430-79-19, Нижэкология-НН - 265-30-00.

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