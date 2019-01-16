Купаемся и молимся: Как правильно праздновать Крещение Господне
Каждый год православные празднуют Крещение Господне, окунаясь в освященные проруби в ночь на 19 января. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с пресс-секретарем Нижегородской епархии, клириком Спасского Староярмарочного собора иереем Алексием Пестрецовым и узнала, как правильно купаться и чем удивительна крещенская святая вода.
Надо идти в церковь!
- Крещение празднуют в храме, как и любой другой церковный праздник. Надо постараться присутствовать на богослужении либо накануне праздника, то есть 18 января, либо в сам праздник, - рассказал отец Алексий. - В конце Божественной литургии будет великое освящение воды, и прихожане смогут набрать воду.
В общем, на Крещение следует сходить в церковь, помолиться за своих родных и близких, поблагодарить Бога за все, что происходит с нами, а также попросить о чем-то личном.
Купаемся правильно
Эксперт «Комсомолки» напоминает, что купание в проруби на Крещение не является обязательным условием празднования этого события.
- Это всего лишь традиция. Следовать ей или нет, каждый решает сам, - отметил пресс-секретарь Нижегородской епархии. - 19 января мы вспоминаем, как Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи, набираем освященную воду, пьем ее, умываемся. А купание в открытых источниках - народная традиция.
Прежде чем окунаться, надо внимательно прислушаться к своему организму и здраво оценить состояние здоровья. Хватит ли сил нырнуть в прорубь? Если со здоровьем все в порядке, и вам решительно необходимо совершить этот обряд, помните: окунаться надо трижды, прочитав молитву «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» перед каждым погружением.
Где взять святую воду
Обычно в Крещение верующие запасаются святой водой на год вперед, потому что считается, что любая освященная вода, в том числе крещенская, обладает целебными свойствами.
- Если употреблять ее с благоговением, молитвой и верой, то Господь окажет человеку ту помощь, о которой его попросили, - пояснил отец Алексий.
Отличие крещенской воды от воды, освященной в другое время, в том, что употреблять ее нужно натощак. Такая уж традиция.
Раздобыть крещенскую святую воду можно в любом храме после освящения или в специальном источнике. Обычно вода набирается после того, как священник совершил молитву.
- Вода освящается два раза: после утренней службы 18 января и после Божественной литургии 19 января, - уточнил эксперт. - Водоемы, как правило, освящают в ночь на 19 января.
Храниться такая вода может сколько угодно. Каких-то ограничений нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где купаться на Крещение-2019 в Нижегородской области: Полный список мест
«Комсомольская правда - Нижний Новгород» публикует адреса 81 купели (подробности)
Семь крещенских купелей оборудуют в Нижнем Новгороде
«Комсомольская правда» узнала, где и когда можно будет окунуться (подробности)
Соленые огурцы и ужин с чертом: Топ-10 интересных святочных гаданий
«Комсомолка» собрала наиболее любопытные гадания, которые помогут узнать судьбу и встретиться с суженым (подробности)