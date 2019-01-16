Купаемся и молимся: Как правильно праздновать Крещение Господне

Каждый год православные празднуют Крещение Господне, окунаясь в освященные проруби в ночь на 19 января. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с пресс-секретарем Нижегородской епархии, клириком Спасского Староярмарочного собора иереем Алексием Пестрецовым и узнала, как правильно купаться и чем удивительна крещенская святая вода.

Надо идти в церковь!

- Крещение празднуют в храме, как и любой другой церковный праздник. Надо постараться присутствовать на богослужении либо накануне праздника, то есть 18 января, либо в сам праздник, - рассказал отец Алексий. - В конце Божественной литургии будет великое освящение воды, и прихожане смогут набрать воду.

В общем, на Крещение следует сходить в церковь, помолиться за своих родных и близких, поблагодарить Бога за все, что происходит с нами, а также попросить о чем-то личном.

Купаемся правильно

Эксперт «Комсомолки» напоминает, что купание в проруби на Крещение не является обязательным условием празднования этого события.

- Это всего лишь традиция. Следовать ей или нет, каждый решает сам, - отметил пресс-секретарь Нижегородской епархии. - 19 января мы вспоминаем, как Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи, набираем освященную воду, пьем ее, умываемся. А купание в открытых источниках - народная традиция.

Прежде чем окунаться, надо внимательно прислушаться к своему организму и здраво оценить состояние здоровья. Хватит ли сил нырнуть в прорубь? Если со здоровьем все в порядке, и вам решительно необходимо совершить этот обряд, помните: окунаться надо трижды, прочитав молитву «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» перед каждым погружением.

Где взять святую воду

Обычно в Крещение верующие запасаются святой водой на год вперед, потому что считается, что любая освященная вода, в том числе крещенская, обладает целебными свойствами.

- Если употреблять ее с благоговением, молитвой и верой, то Господь окажет человеку ту помощь, о которой его попросили, - пояснил отец Алексий.

Отличие крещенской воды от воды, освященной в другое время, в том, что употреблять ее нужно натощак. Такая уж традиция.

Раздобыть крещенскую святую воду можно в любом храме после освящения или в специальном источнике. Обычно вода набирается после того, как священник совершил молитву.

- Вода освящается два раза: после утренней службы 18 января и после Божественной литургии 19 января, - уточнил эксперт. - Водоемы, как правило, освящают в ночь на 19 января.

Храниться такая вода может сколько угодно. Каких-то ограничений нет.

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