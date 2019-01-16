2019-01-16T13:17:22+03:00
Общество

«Кунг-фу папа»: кстовчанин объявил войну зимним велосипедистам

Видеоролик стал вирусным в соцсетях
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Кунг-фу папа»: кстовчанин объявил войну зимним велосипедистам«Кунг-фу папа»: кстовчанин объявил войну зимним велосипедистамФото: СОЦСЕТИ
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Необычную реакцию молодого отца на проезжающего мимо велосипедиста заснял житель города Кстово: на видео запечатлено, как мужчина внезапно пинает по колесу проезжающего мимо велосипедиста, демонстрируя при этом неплохую растяжку. Видео инцидента появилось в социальных сетях и набрало уже десятки тысяч просмотров.

- Вот такого папашу встретили сегодня на бульваре. Пусть город знает своих героев, - подписал видеоролик автор.

Мнения подписчиков по поводу происшествия разделились. Многие вступились за молодого отца: мол, нечего ездить по тротуару на велосипеде. Да еще зимой. Да еще и вставать на одно колесо!

- Он защищал коляску! А если бы он в коляску врезался? И не надо тут говорить, что такого бы не случилось – сцепление колес тут минимально, тем более еще и на одном колесе, - объясняет Иван Макаров.

- Папаша не в себе, - комментирует Ирина Осипова.

- Судя по видео, парень на велосипеде проехал мимо них не в первый раз, может быть, до этого момента и было что-то, из-за чего мужчина так отреагировал, - замечает Татьяна Доронина.

Между тем, согласно правилам дорожного движения, двигаться по тротуару велосипедист в возрасте старше 14 лет имеет право лишь в том случае, если поблизости нет ни велодорожки, ни обочины проезжей части.

Кунг-фу папа.

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