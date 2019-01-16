Игорь Сербул: «В ближайшее время начнем отслеживать вывоз мусора в режиме онлайн»

- С 1 января стартовала «мусорная» реформа. Прошла первая половина января, ГЖИ работала в авральном режиме, контролировала ход реализации реформы. Каковы первые итоги?

- Мы к этой реформе готовились. Мы понимали, что будут вопросы как у жителей Нижегородской области к региональным операторам, так и у генеральных операторов к органам местного самоуправления. Система, как и должна была, заработала с 1 января. Мы все праздники пытались определить, насколько хорошо. Для этого проводились проверки надзорными органами – Государственной жилищной инспекцией, Министерством экологии при участии органов местного самоуправления и региональных операторов. К этим проверкам мы часто привлекали средства массовой информации.

Достаточно серьезные силы брошены на то, чтобы эта реформа прошла у нас безболезненно. Хотя, судя по тому, что сейчас происходит в стране, что эта тема активно обсуждается, проблемы есть во всех регионах. И это понятно – все-таки новый закон. Для этого есть одно базовое объяснение – с экологией у нас сложности. Только в Нижегородской области 300 несанкционированных свалок мусора образовались стихийно, включая такие большие как Игумново, которые, кстати говоря, власть собирается в ближайшие годы рекультивировать за счет федеральных средств.

- Региональный оператор отвечает за вывоз мусора, его сортировку и переработку. В части экологии ожидается серьезный сдвиг в лучшую сторону. Это вопрос времени. Тем не менее, у людей всегда возникает один и тот же вопрос: «Мы раньше платили за вывоз мусора, сейчас платим, а что, собственно, изменилось?» Это ваша работа – общаться с населением, отвечать на его вопросы? Как вы работаете?

- «Мусорная» реформа на территории Нижегородской области необходима. Она назрела. И она, я считаю, на территории Нижегородской области реализуется успешно.

Региональные операторы заработали. Те проверки, которые мы проводили, оставили много вопросов. Но все эти вопросы были с ответами.

- Поступает запрос – у нас не убрали мусор. Вы его видите? Туда быстро приезжает оператор и устраняет нарушение?

- В основном, да. Но есть такие вопросы, решение которых носит длительный характер. Например, где-то раньше стояли контейнеры, а с 1 января их не стало. Это обычно происходит потому, что перевозчики, которые ранее работали на этой линии, перестали работать с региональными операторами и забрали свои контейнеры. Мы эту информацию отрабатываем вместе с органами МСУ и даем распоряжение всем ответственным лицам установить новые контейнеры. В данном случае – это обязанность тех, кто устанавливает контейнерную площадку. К этой работе может также подключиться региональный оператор.

- «Мусорную реформу» активно обсуждают в социальных сетях. Нижегородцы где-то недовольны, где-то относятся с благодарностью, где-то участвуют в обсуждении и пытаются подсказать операторам и власти, что нужно посмотреть и «подкрутить». Многих интересует такой вопрос – контейнер пуст, а рядом гора строительного мусора. Кто должен его увозить? Как в этой ситуации вы себя ведете?

- Ситуация здесь однозначно не отрегулирована законодательством. Есть несколько федеральных и региональных нормативно-правовых актов, которые участниками процесса трактуются по-своему. Региональные операторы делают это в свою пользу, управляющие компании – в свою. Наша задача сейчас – разъяснить эти вопросы всем, кому это необходимо. В ближайшее время у нас запланировано большое совещание, на котором мы дадим правовую оценку по этой теме. На подобные обращения мы также реагируем, выдаем предписание или предостережение собственнику контейнерной площадки и дальше контролируем, как мусор убирается.

- Реформа выпала на новогодние праздники. В выходные дни мусора всегда больше. И Государственной жилищной инспекции, и региональным операторам в эти дни приходилось работать в круглосуточном режиме. Понятно, это – самое начало реализации реформы, тестирование процессов. Когда они станут автоматическими?

- В праздничные дни уборка мусора проходила в режиме «ручного» регулирования. Мы сами лично ездили по всем контейнерным площадкам. Ездил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, руководители органов исполнительной власти. Я лично посетил много муниципалитетов.

Хочу сказать, что на первом этапе работа будет проходить, в том числе, в «ручном» режиме. Но система с каждым днем работает лучше, и в дальнейшем заработает так, как и должна работать. Мы, в силу своих полномочий, будем оказание данной коммунальной услуги контролировать.

- «Мусорная» реформа была неизбежна. В цивилизованном мире все уже не одно десятилетие работают по таким стандартам. Нам остается только принять все это как данность. Ключевой вопрос – как за те деньги, что платят нижегородцы, получить качественную сервисную услугу? В случае, если региональный оператор не справляется со своей работой, как он будет наказан?

- Это – коммунальная услуга, и она, естественно, подпадает под действия всех нормативно-правовых актов. У нас есть все полномочия для привлечения региональных операторов к административной ответственности. Она предполагает составление административного протокола. Штраф за некачественное предоставление коммунальной услуги юридическому лицу – от 5 до 10 тысяч рублей. После определенного количества нарушений региональный оператор может лишиться своего статуса, то есть потерять лицензию.

- Как отслеживается движение мусора, начиная с контейнерной площадки? Вот приехал мусоровоз, забрал мусор и дальше повез. А куда? Говорят, что на полигон. Но вы же не можете за каждым спецавтомобилем ездить. Существует какая-нибудь технология, которая дает возможность вам это контролировать?

- Контроль за региональными операторами включает несколько составляющих. Задача органов Госжилнадзора – проконтролировать, чтобы региональный оператор забрал мусор с контейнерной площадки. Мы это видим только, когда к нам поступают обращения местных жителей. В режиме онлайн мы это пока не отслеживаем, но в ближайшее время планируем начать. Вся мусороперевозящая техника подключена к системе ГЛОНАСС и оборудована системой фотофиксации. Она фотографирует то, что было до и после. За дальнейший контроль уже отвечает министерство экологии и его подведомственные учреждения.

- Как вы поддерживаете связь с жителями? В соцсетях активно и ГЖИ, и министерство экологии, и муниципалитет ведут разъяснительную работу. Это все мы видим. На обращения в социальных сетях достаточно оперативно идет реакция. Вопрос или решается, или объясняется, что он в стадии решения. А вот такой простой способ как телефон – взял, набрал, пожаловался, что мусор не увезли – есть у вас?

- Для того, чтобы оперативно реагировать на обращения жителей, мы с 24 декабря 2018 года запустили «горячую» телефонную линию. За это время на нее поступило более 740 звонков. Когда люди вышли после праздника, звонков стало значительно больше.

Хочу отметить, что не все касаются некачественной уборки мусора региональным оператором, некоторые – того, сколько нужно платить, и что бачков не хватает. Обращения, которые касаются работы региональных операторов или управляющих компаний, мы стараемся отрабатывать в течение суток. Полученную информацию мы направляем управляющей компании или оператору. От них получаем обратную связь с обязательной фотофиксацией. После этого сотрудники Госжилинспекции связывается с жителями, и те в свою очередь подтверждают устранение проблемы, или опровергают ее. В итоге получается двойной контроль.