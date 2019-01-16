Нижегородцы не смогли покинуть подъезд жилого дома из-за примерзшей двери

Утро 15 января у жильцов дома №12 по улице Сурикова в Приокском районе, прямо скажем, не задалось. Ничего не подозревающие нижегородцы, как обычно, умылись, позавтракали и собрались на работу, но выйти из дома в срок не получилось - дверь подъезда оказалась заблокирована льдом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/686518" frameborder="0"></iframe> Жильцы дома на улице Сурикова не смогли выбраться наружу из-за примерзшей двери.

- Дверь изнутри в принципе невозможно было открыть, - сообщил Дмитрий Подувальцев в соцсетях. - Жильцы дома обратились в МЧС с просьбой о помощи. В МЧС ответили, что все вопросы к домоуправляющей компании.

Приокчане последовали совету и обратились в ДУК, где им пообещали прислать дворников, которые придут и почистят козырек над крыльцом, с которого талая вода стекает на ступени.

Дворников вызывали и прежде, только они, по словам Дмитрия, ограничивались очищением от снега лишь крыльца, а козырек со льдом игнорировали.

- В итоге стекающая в подъезд вода образовала лужу между дверей и начала стекать в цокольный этаж, - добавил нижегородец.

В общем, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Жильцы вооружились лопатами и полезли в окно, чтобы самостоятельно сбить лед с козырька. А после сами расчистили крыльцо и откачали воду из подъезда.

- Вот так работают наши коммунальные службы, - заключил Дмитрий.