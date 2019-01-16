2019-01-16T10:34:37+03:00
Происшествия

Подсудимому Роману Маркееву, проходящему по делу Олега Сорокина, вызвали скорую помощь на заседание суда

По словам подсудимого, с утра у него артериальное давление 150
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Подсудимому Роману Маркееву (на фото - посередине), проходящему по делу Олега Сорокина, вызвали скорую помощь на заседание судаПодсудимому Роману Маркееву (на фото - посередине), проходящему по делу Олега Сорокина, вызвали скорую помощь на заседание судаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Очередное заседание по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина проходит с задержками. Начавшееся с 50-минутным опозданием заседание пришлось прервать из-за состояния здоровья одного из подсудимых – бывшего оперативника Романа Маркеева, которого обвиняют в похищении человека.

- Вчера вечером давление у меня было 180, сегодня с утра - 150, - рассказал сам Роман Маркеев. - Меня утром осматривал врач или фельдшер СИЗО. Меня врачи даже отпускать не хотели, но конвой меня все равно забрал. Вообще у меня постельный режим, и я не могу принимать участие в заседании.

Защитники подсудимых тоже высказали опасения за здоровье Романа Маркеева.

- Если мы здесь потеряем человека, да еще в присутствии прессы, кто за это будет отвечать? - поинтересовался у судьи адвокат Шота Горгадзе. – Показатели артериального давления и уровень сахара в крови – это те показатели, которые невозможно симулировать.

Между тем, по словам адвокатов, Роман Маркеев так и не начал принимать лекарства, которые ему прописали врачи.

- В СИЗО этих лекарств не оказалось, а родственники смогут их передать только в четверг – это день передачи лекарств в СИЗО, - рассказал адвокат Коптелов.

В итоге был назначен технический перерыв, за время которого решено вызвать скорую помощь и найти того врача, который осматривал этим утром Романа Маркеева.

Напомним, бывшего оперативника Романа Маркеева и экс-начальника отдела ГУ МВД по Нижегородской области Евгения Воронина обвиняют в похищении человека. По версии следствия, они вывезли в безлюдное место Александра Новоселова и насильственными действиями добились от него показаний по делу о покушении на Олега Сорокина.

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