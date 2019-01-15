Соленые огурцы и ужин с чертом: Топ-10 интересных святочных гаданий

Святками называется период от Рождества (7 января) до Крещения (19 января). Считается, что с момента появления на свет Иисуса Христа до его крещения вся нечисть, которую он сдерживает своей священной силой, бродит по земле. И у нее можно узнать что-либо при помощи гадания.

По словам историка и этнографа Лидии Сенюткиной, со времен Петра I незамужние девушки гадали на суженого. Причем были как массовые гадания (самые опасные), так и индивидуальные.

- Чтобы хорошенько погадать, нужно остаться дома в одиночестве. И, конечно, не рекомендуется гадать просто для веселья. Желательно понимать, зачем ты это делаешь, - настаивает эксперт.

В этом деле важна подготовка. Выгоните из комнаты животных, попросите удалиться людей, выключите свет и закройте окна. Да не забудьте снять нательный крестик и распустить волосы.

- Практически во всех гаданиях предполагается определенный наговор. Он, как правило, универсальный: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать», - добавила собеседница «Комсомолки».

Две свечи, два зеркала

Пожалуй, самым популярным, пригодным для городских условий, является гадание с двумя зеркалами - большим и чуть поменьше. Первое закрепляется на какой-то поверхности, например, на столе, а второе берется в руки. Между ними нужно поставить две свечи.

- Надо двигать свечи так, чтобы поймать максимально длинный уходящий коридор, в котором будет мостик из двух свечей, - пояснила этнограф.

Приговаривая «Суженый-ряженый…», надо внимательно всматриваться в мостик. Через какое-то время в отражении появится фигура жениха, движущаяся по этому мосту. Но не забудьте вовремя захлопнуть зеркало, чтобы черт в образе жениха не утащил невесту, то есть вас.

Кушать подано

Можно погадать на пище, оставив ее на ночь на столе так, чтобы никакой домашний питомец не смог полакомиться, пока вы спите. Произнесите наговор и ложитесь спать, а утром посмотрите, не произошло ли что с вашей едой. Осталась нетронутой - в этом году замуж не выйдете. Кто-то пожевал или скинул с тарелки вилку/ложку - может, и ждет вас суженый. Не исключено, что гость, приходивший ночью, оставит какой-нибудь подарок.

Восковые разводы

Берем любую свечку, зажигаем ее и ждем, пока воск растопится. Затем выливаем его в часку с водой против часовой стрелки и всматриваемся на изображение. Если кажется, будто там какое-то животное (кошка или лиса, к примеру), значит, муж будет неверным. Большие круги означают немалое потомство, а мелкие кружочки - что достаток будет хорошим. Если изображение будет напоминать голову с рогами - ждать от суженого побоев.

- Толкований много и в большей степени зависит от фантазии гадающей. Но есть какие-то базовые вещи, - добавила эксперт «Комсомолки».

Налетай на огурцы

Действенным считается гадание на снах. В народе рассказывали, что надо наесться соленых огурцов и лечь спать. Кто принесет во сне попить, тот и есть твой суженый.

Нечисть, помоги

Узнать, кто суженый-ряженый, поможет домашняя нечисть, например, домовой. Нужно взять фотографию понравившегося мужчины, положить на какую-то поверхность и сказать: «Дедушка домовой, если тебе мой выбор нравится, приди и от него подарочек забери».

- Смысл в том, чтобы вместе со снимком положить кусочек хлеба или конфетку. Если на утро еды не будет, значит, это домовой съел за здоровье твоего суженого, - рассказала Лидия.

Эх, прокачу

Это массовое гадание подойдет тем, кто живет за городом или хотя бы ездит зимой на дачу. Для него понадобятся сани и большое покрывало. Девчонки садятся в сани и по очереди тащат их в лес. Затем забираются под покрывало и слушают, что происходит вокруг. Сани могут внезапно покатиться! Тут главное не выглядывать из-под покрывала, чтобы не встретиться глазами с чертом. А то утащит в неизвестном направлении.

Классика с дровами

Еще один дачный вариант гадания связан с дровяником. Какое бревно вытянешь - таким жених и будет. Будет полено толстое и сучковатое - жди пухлого и злого жениха, будет высохшее - жди бедного и худого. А если попадется гладенькое, то и с суженым повезет.

Гадание на нитях

Отрежьте нити одинаковой длины и подожгите их. У кого быстрее догорит нитка, та первая окажется замужем. Если сгорело меньше половины нитки или нитка сразу потухла, то в этом году замуж не выйдете.

Ужин на три ночи

Хотите гадание посложнее? Пожалуйста. Это длится несколько дней и подходит тем, кто отчаялся повстречать свою судьбу. Три ночи подряд нужно накрывать стол, да не символический, а добротный. Затем выключаете свет, произносите классический наговор и подолгу сидите за столом, представляя, будто напротив сидит ваш идеальный жених. Обычно в первую ночь ничего эдакого не происходит. Разве что ветер за окном завоет. На вторую ночь, если все правильно сделано, в комнате запахнет мертвечиной. На третью ночь появится черт в образе жениха. Он сядет за стол, и с ним можно будет поговорить. Поинтересуйтесь, где ваш жених, почему выглядит черт, как ваш суженый да попросите, чтобы любимый уже появился. Чтобы черт ушел, надо обматерить его или помолиться.

Вроде доски Уиджи

Самыми страшными считаются гадания по типу доски Уиджи, потому как непосредственно на нечистую силу выводят. Берете иголку и кладете ее на бумажку, плавающую на поверхности воды в блюдце. А вокруг тарелочки раскладываете буквы, цифры или целые имена. Как только вода успокоится, смотрите, куда повернет иголка. Так можно узнать имя суженого или год, когда вы с ним встретитесь.