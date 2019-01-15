Из-за гаражного автосервиса задыхается 7-й микрорайон Нижнего Новгорода

Как только на улице стало холодать, в 7-м микрорайоне Нижнего Новгорода появился едкий запах гари.

- Порой невозможно даже вздохнуть нормально, до того сильный запах, - жалуется местный житель Кирилл.

По словам сормовичей, наличие запаха зависит от направления ветра, поэтому в некоторые дни ветер отгоняет гарь от жилых домов, а в другие – наоборот, запах, что называется, накрывает с головой. По мнению местных жителей, во всем виноваты гаражные мастерские недалеко от ЖК «Корабли», которые в качестве обогрева используют отработанное автомобильное масло.

- Есть специальные печи, которые работают на отработанном масле, - рассказал Кирилл.- Они за копейки покупают масло или же сливают с автомобилей при замене на новое. Затрат почти никаких нет, а в гаражах тепло. А то что это отравляет жителей – им все равно.

Сормовичи уже несколько лет пишут жалобы в министерство экологии Нижегородской области. Но каждый раз получают один и тот же ответ – нарушений не найдено. Нижегородцы уже отчаялись добиться защиты от чиновников, однако в конце прошлого года они все же отправили очередную жалобу на невыносимый запах. Чуть позже редакция газеты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» тоже отправила запрос в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- В адрес минэкологии Нижегородской области с начала 2018 года по настоящее время поступило одно обращение жителя города Нижнего Новгорода по ухудшению качества атмосферного воздуха, связанного с деятельностью автосервисов, расположенных в гаражном кооперативе в 7 микрорайоне города Нижнего Новгорода вблизи ЖК «Корабли», - ответили «комсомолке» в региональном ведомстве. - Должностными лицами минэкологии Нижегородской области по данному факту 17 декабря 2018 года проведено обследование данной территории. В ходе проведенного обследования нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Карта местности, где сильно чувствуется запах гари. Линиями отмечены места, где стоит дым, крестиком - места, откуда исходит дым, серым цветом отмечены гражные массивы

Однако, как заверили в минэкологии, если во время одного из плановых рейдов нарушения будут зафиксированы, то виновник будет оштрафован.

Некоторое время назад жители Сормова уже обращались в «Комсомолку» с жалобами на сильный запах. Но тогда они грешили на Нижегородский крематорий, который находится неподалеку.

- Это не от нас запах идет! В гаражах по соседству постоянно жгут резину, но люди почему-то думают, что это мы виноваты, - рассказала тогда замдиректора Елена Барбашина.

Штрафы за несоблюдение экологических требований

- За несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов предусмотрена административная ответственность для граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.

- Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечет наложение штрафа на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

- Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 180 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

- При нарушении условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 80 до 100 тысяч рублей.

- При нарушении правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.