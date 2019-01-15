2019-01-15T15:05:35+03:00
Общество

Нижегородец собнаружил настоящее лебединое озеро в Вадском районе

Сделанный им снимок набрал больше сотни лайков
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Вячеслав ЮсуповФото: Вячеслав Юсупов
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Фото, сделанное нижегородцем Вячеславом Юсуповым, разлетелось по соцсетям и вызвало настоящий восторг у жителей Нижегородской области. Мужчина обнаружил в Вадском районе настоящее лебединое озеро.

- Я человек простой - если встречаю лебедей, обязательно навещаю их еще раз. Лебединое озеро. Балет, - так подписал Вячеслав свой пост.

Красивый снимок, сделанный на Вадском озере, набрал больше сотни лайков.

- Замечательный снимок, спасибо! – написала его подписчица Ольга.

- Как я поняла - две взрослых птицы , которые полностью белые. И птенцы, которым ещё нет двух лет, - предположила Вера Трофимчук.

Компетентно

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмоваю

- Вообще лебеди-шипуны, как правило, улетают в теплые края на зиму. Но, если у них есть еда и вода не замерзла, то они могут остаться. Такое бывает нередко.

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