2019-01-15T14:13:09+03:00
Общество

Глеб Никитин объяснил, почему Нижний Новгород стал лучшим городом по качеству жизни в России

Об этом губернатор Нижегородской области рассказал в эфире «Первого канала»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Глеб Никитин объяснил, почему Нижний Новгород стал лучшим городом по качеству жизни в РоссииГлеб Никитин объяснил, почему Нижний Новгород стал лучшим городом по качеству жизни в РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал успех Нижнего Новгорода в рейтинге Numbeo: напомним, столица Приволжья заняла 109-е место в списке лучших городов мира по качеству жизни, а в динамическом рейтинге на том же сайте находится сейчас на 114-й позиции. Об этом главы региона рассказал в эфире «Первого канала» 15 января 2019 года.

- Если посмотреть рейтинг целиком, то видно насколько серьезна конкуренция среди городов. Конечно, нам есть к чему стремиться, и в последние годы был заложен фундамент для дальнейшего развития, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, особенно большой рывок в развитии Нижнему Новгороду позволил сделать Чемпионат мира по футболу. В рамках подготовки к спортивному празднику была проделана колоссальная работа по модернизации транспортной инфраструктуры: введен в строй новый терминал аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, построена новая станция метров в шаговой доступности от стадиона «Нижний Новгород» и крупного жилого района. Кроме того, в преддверии чемпионата состоялось долгожданное открытие Нижневолжской набережной, а в каждом районе города проводились работы по благоустройству общественных пространств.

- Большое внимание уделяется и социальной сфере, развитию здравоохранения и образования. В регионе создается новая образовательная среда, с высоким уровнем качества и доступности для детей всех возрастов. Мы, конечно, работаем без оглядки на рейтинги, прикладывая все усилия, чтобы жить в городе было удобно и комфортно, - добавил Глеб Никитин. – Кроме того, чемпионат позволил всем увидеть, насколько прекрасен Нижний. Впереди ещё 800-летний юбилей Нижнего Новгорода. Это событие имеет огромное значение для всей страны. В 2019 году нам предстоит приложить максимум усилий для подготовки к юбилею, привлечь к работе жителей региона. Нижний - наше общее достояние. От себя лично могу сказать, что в этот город невозможно не влюбиться. Приезжайте к нам и убедитесь в этом лично.

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