«Сбежала из дома и поехала автостопом гулять»: В Нижнем Новгороде нашли 16-летнюю москвичку, пропавшую в прошлом году

- Пропала 16-летняя Лука Михаела. У нее среднее телосложение, рост 165 сантиметров, темные волосы и карие глаза, - такую ориентировку распространили на днях волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь». В последний раз девушку видели в ноябре 2018 года, когда она уехала из родного поселка Ащукино Московской области в колледж в Сергиев-Посад.

Поздно вечером 14 января 2019 года добровольцы сообщили хорошую новость: 16-летнюю москвичку нашли… в Нижнем Новгороде.

На горячую телефонную линию волонтерам позвонила местная жительница, которая сообщила о местонахождении Михаелы. Выяснилось, что девушка приехала в столицу Приволжья пару недель назад автостопом, чтобы просто погулять.

- Ее вместе с молодым человеком увидели на улице в Канавинском районе. Отрабатывались свидетельские показания. Девочка была найдена, задержана и передана сотрудника полиции, - рассказала «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСГ «Рысь» Надежда Ермолаева.

По ее словам, парень, с которым видели Михаелу, не знал, что девушку ищут. Они познакомились уже в Нижнем Новгороде на днях. Все это время несовершеннолетняя москвичка жила у незнакомых людей и друзей. Как оказалось, она сбежала из дома, потому что хотела свободы.

Утром 15 января Михаелу забрали из Нижнего Новгорода и доставили домой.