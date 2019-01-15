Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в июне 2019 года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил бизнес-план операционной деятельности стадиона «Нижний Новгород», построенного к Чемпионату мира по футболу. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, документ уже согласован министром спорта России Павлом Колобковым.

По плану, в июне 2019 года арену передадут из федеральной собственности в собственность Нижегородской области. Управлять ей будет ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

Как заявил Глеб Никитин, главной составляющей будет спорт, а ключевым приоритетом - интересы якорного футбольного клуба и создание условий для роста посещаемости матчей.

- Второй задачей станет формирование образа арены как места семейного досуга и отдыха. Хочется, чтобы нижегородцы ходили на футбол целыми семьями. Привлечение горожан и гостей города будет проводиться за счет многофункционального использования стадиона и прилегающей территории, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 7 ноября губернатор Нижегородской области, президент «Горький fest» Михаил Пореченков и организатор Оксана Михеева подписали соглашение о сотрудничестве по проведению фестиваля. Одной из площадок станет именно стадион «Нижний Новгород».