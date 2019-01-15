Дмитрий Гительсон будет назначен заместителем мэра Нижнего Новгорода по соцкоммуникациям

В ближайшее время Дмитрий Гительсон будет назначен заместителем мэра Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям. Как сообщает «НТА-Приволжье», об этом в ходе брифинга 15 января заявил Владимир Панов.

Гительсон будет отвечать за формирование социальной политики, работать с городскими сообществами и активистами. Главная задача - реализация социальных проектов. Как пояснил мэр Нижнего Новгорода, необходимо создать публичную соцполитику.

- Есть интересные проекты администрации, о которых не знают жители города, есть проекты нижегородцев, о которых не знает администрация. Нужно выстроить эту коммуникацию. Нужно, чтобы нижегородцы поверили, что их проекты могут быть реализованы, - подчеркнул в свою очередь Гительсон.

Справка

Дмитрий Гительсон родился в Горьком в 1969 году. Он окончил филологический факультет ННГУ имени Лобачевского по специальности «Журналистика». Несколько лет работал корреспондентом и обозревателем в газетах.

С 1993 по1996 годы был одним из создателей и руководителем творческого объединения «Молодежный проект», а с 1996 года занимал должность генерального директора агентств холдинга, являлся соучредителем и директором по развитию бизнес-еженедельника "Монитор". Тогда же продюссировал видеожурнал «Мотылек» в эфире канала ННТВ.

В начале 2000-х годов занимал должность директора по развитию издательского холдинга ЗАО «Издательский Дом «Пикантные новости». После этого был директором департамента общественных коммуникаций ГК «ПИР» и преподавал рекламу.