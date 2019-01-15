Александр Сербер: «Астрономия обладает магической силой»

- Насколько успешным был 2018 год для нижегородского планетария? Как вы считаете, был ли он востребован у детей и взрослых?

- Я считаю, что 2018 год был на редкость успешным. К концу года мы имели лучший в мире коллектив и лучший в Европе планетарий. Кроме того, нам удалось принять более 100 тысяч посетителей и получить внебюджетную выручку – более 18 миллионов рублей. Но, к сожалению, по этому показателю мы вторые в городе после театра комедии, но у нас еще все впереди.

- Насколько нижегородский планетарий отличается от планетариев в других городах России?

- Да, к нам приходят многие. Но и наши коллеги принимают много посетителей, даже те, у кого зал меньше: Пермь, Новосибирск. Последний, кстати, относится к областному министерству образования, который приглашает туда школьников. Для самих учащихся это посещение бесплатно, а планетарий за это получает дополнительную субсидию из областного бюджета. Мы бы, конечно, хотели, чтобы эта система в какой-то форме прижилась и у нас в Нижнем Новгороде, ведь 2/3 наших посетителей – это как раз школьники. У нас, кстати, есть свой мобильный планетарий, и мы можем выезжать сами в школы.

На нашем пятиметровом куполе будет разрешение 4000 на 4000 пикселей. Это будет сюрприз. Сначала мы посмотрим все это сами, а потом будем пускать публику. Это будет просто фантастика.

- Вы, так сказать, укомплектованы?

- Да, но и это еще не все. У нас есть малый зал «Космонавтика», где стоит летный тренажер ручного сближения и стыковки космического корабля «Союз-ТМА» с Международной космической станцией. Этого комплекта оборудования не имеет ни один планетарий мира. И там установлен макет спускаемого аппарата корабля «Союз-ТМА» в натуральную величину, настоящий пульт управления космическим кораблем. Также у нас самый крупный в регионе телескоп.

- Расскажите о нем поподробнее.

- Луну в него целиком увидеть нельзя, потому что она для него слишком велика. Можно рассматривать отдельные участки поверхности, горы, кратеры. Начиная с 40-сантиметровых телескопов, идет уже эра серьезных научных инструментов. И после доработки можно открывать новые кометы, обнаруживать космический мусор, пытаться поймать оптическое послесвечение различных событий. Это все, кстати, могут делать школьники при небольшой подготовке.

- Давайте остановимся на сфере вашего научного интереса. Чем сейчас она занимается? Есть ли практическое применение?

- Все думают, что астрономия – это отвлеченная наблюдательная и кабинетная, теоретическая наука. Все мы понимаем, что значит камера в восемь мегапикселей, но не все знают, откуда она появилась. Это фотоприемники крупных телескопов. Мы привыкли к системам досмотра на вокзалах или аэропортах, там есть слабое рентгеновское излучение. А где еще оно есть? Оно приходит из космоса.

- Насколько вы сейчас обладаете технологиями, которые нужны для исследований?

- Я теоретик. Мне нужна бумага, ручка, Интернет, компьютер и голова. Но если говорить о современной российской и мировой астрофизике, то Россия в области исследования, скажем, рентгеновского излучения является несомненным лидером. И мы будем оставаться им в ближайшие несколько лет. Потому что с 2002 года на орбите работает международный спутник «Интеграл», который регистрирует умеренно-жесткие гамма-лучи. Половина приборов – российские. И ракетоноситель «Протон» тоже российский. А что это значит? Что наши ученые получили от 40 до 60 процентов наблюдательного времени на этой обсерватории. Отсюда и масса интересных открытий.

- Есть ли какой-то предмет в школе, чтобы растить молодых ученых?

- Есть. Министр образования ввела с этого года астрономию в школах. Я ожидаю, что она и дальше будет проявлять интерес к астрономии. Наверное, астрономия обладает магической силой.