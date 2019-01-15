2019-01-15T10:54:36+03:00
Общество

Нижегородские абоненты Tele2 проговорили более 200 миллионов минут за новогодние праздники

Жители совершили 80 миллионов звонков
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы за новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января жители Нижегородской области совершили 80 миллионов звонков общей продолжительностью более 200 миллионов минут.

Как сообщает пресс-служба компании, в новогоднюю ночь нижегородцы сделали более 2,7 миллиона исходящих вызовов общей продолжительностью 6,4 миллиона минут. По статистике, самая высокая активность была зафиксирована вечером 31 декабря.

- На временной промежуток с 18:00 до 23:00 пришлось более 60% поздравлений. В первый час 2019 года нижегородцы проговорили 2,2 миллиона минут, - пояснили сотрудники Tele2.

Кстати, средняя длительность одного вызова составила 2,5 минуты. Абоненты Нижегородской области в каникулы оказались одними из самых разговорчивых в России – совместно с жителями Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Кемерова они совершили почти треть всех новогодних звонков по стране.

Интернет-трафик Tele2 в регионе в новогоднюю ночь также вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно абоненты пользовались интернетом в первый час 2019 года, а также накануне вечером – 31 декабря с 18 часов до 21 часа.

В новогоднюю ночь клиенты Tele2 из Нижегородской области отправили 3,3 миллиона сообщений.

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