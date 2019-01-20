Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram видео с репетиции концертной программы вместе с группой “Крестный папа”. Российский актер отправится на гастроли в ближайшее время.

В своем посте Безруков уже назвал города, в которые он отправится: Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. Среди них есть и Нижний Новгород. Точную дату приезда в приволжскую столицу актер не озвучил, но пообещал, что это будет в апреле.

Фанаты оставили множество теплых комментариев под этим видео, пожелали актеру успехов и процветания. Нижегородцы тоже не остались в стороне и высказали свои эмоци.

s_bezrukov Сергей Безруков приедет в Нижний Новгород с группой «Крестный папа»

- Приезжай в Лысково, весь город ждет твоих выступлений в нашем ДК, - пригласил cadet_alejandro14.

- Прекрасен в любом амплуа, - прокомментировала liusen5368.

- Нижний Новгород ждет! - добавила absolutio_.