2019-01-20T13:55:56+03:00
Общество

Сергей Безруков приедет в Нижний Новгород с группой «Крестный папа»

Актер опубликовал в своем Instagram видео с репетиции их концертной программы
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Сергей Безруков приедет в Нижний Новгород с «Крестным папой»Сергей Безруков приедет в Нижний Новгород с «Крестным папой»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram видео с репетиции концертной программы вместе с группой “Крестный папа”. Российский актер отправится на гастроли в ближайшее время.

В своем посте Безруков уже назвал города, в которые он отправится: Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. Среди них есть и Нижний Новгород. Точную дату приезда в приволжскую столицу актер не озвучил, но пообещал, что это будет в апреле.

Фанаты оставили множество теплых комментариев под этим видео, пожелали актеру успехов и процветания. Нижегородцы тоже не остались в стороне и высказали свои эмоци.

s_bezrukovs_bezrukov
Сергей Безруков приедет в Нижний Новгород с группой «Крестный папа»
19899 отметок «Нравится»493 комментариевInstagram

- Приезжай в Лысково, весь город ждет твоих выступлений в нашем ДК, - пригласил cadet_alejandro14.

- Прекрасен в любом амплуа, - прокомментировала liusen5368.

- Нижний Новгород ждет! - добавила absolutio_.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Лесной доход Нижегородской области за 2018 год составил 888 миллионов рублей
Два человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде минувшей ночью
Турнир по мини-футболу среди спортшкол пройдет на Автозаводе 21 января
В Нижегородской области открылся сезон рыбалки на налима
БК «Нижний Новгород» обыграл рижский «ВЭФ» на выезде
Льготные кредиты до 1 миллиарда рублей под 8,5% смогут получить нижегородские предприниматели
ГАЗ приостановил сборку автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic
Цены на баранину, рыбу и подсолнечное масло снизились в Нижегородской области
Отключения телерадиотрансляций ожидают нижегородцев 21 января
17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде
Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе
Глава Дзержинска уволил своего заместителя по вопросам ЖКХ
Завод по переработке пластика появится в Нижнем Новгороде