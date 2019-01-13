Аттракцион невиданной жадности: Распродажа в магазине электроники вызвала транспортный коллапс в Нижнем Новгороде

Настоящая «черная пятница» случилась в Нижнем Новгороде в воскресенье, 13 января 2019 года – из-за распродажи в одном из магазинов электроники на проспекте Ленина в нижней части города случился настоящий транспортный коллапс.

- Вы только посмотрите, сколько у нас любителей халявы! – начали возмущаться нижегородцы, увидев полностью «красные» улицы на картах города.

И действительно, из-за огромного числа желающих поучаствовать в распродаже движение транспорта было полностью парализовано на проспекте Ленина, улице Лейтенанта Шмидта, улице Дружбы, улица Героя Самочкина, Заречный бульвар.

К счастью, спустя несколько часов после распродажи дорожная ситуация в этом районе стабилизировалась.