2019-01-13T18:16:37+03:00
Общество

Аттракцион невиданной жадности: Распродажа в магазине электроники вызвала транспортный коллапс в Нижнем Новгороде

Движение было парализовано сразу на нескольких улицах в нижней части города
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Распродажа в магазине электроники вызвала транспортный коллапс в Нижнем Новгороде.Распродажа в магазине электроники вызвала транспортный коллапс в Нижнем Новгороде.Фото: Яндекс.Пробки
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Настоящая «черная пятница» случилась в Нижнем Новгороде в воскресенье, 13 января 2019 года – из-за распродажи в одном из магазинов электроники на проспекте Ленина в нижней части города случился настоящий транспортный коллапс.

- Вы только посмотрите, сколько у нас любителей халявы! – начали возмущаться нижегородцы, увидев полностью «красные» улицы на картах города.

И действительно, из-за огромного числа желающих поучаствовать в распродаже движение транспорта было полностью парализовано на проспекте Ленина, улице Лейтенанта Шмидта, улице Дружбы, улица Героя Самочкина, Заречный бульвар.

К счастью, спустя несколько часов после распродажи дорожная ситуация в этом районе стабилизировалась.

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