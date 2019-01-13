2019-01-13T17:30:03+03:00
Происшествия

Страшная авария в Нижнем Новгороде: На Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью

Пострадавшие находятся в реанимации [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Страшная авария в Нижнем Новгороде: На Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью.Страшная авария в Нижнем Новгороде: На Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью.Фото: принтскрин видео.
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Страшная авария произошла днем 13 января 2019 года на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

- В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью, груженой товаром, - рассказала Саина Шикарова. – Кузов ГАЗели полностью снесен. Есть пострадавшие. На месте происшествия находятся две машины реанимации.

Пострадавшие находятся в реанимации. Фото: принтскрин видео.

Пострадавшие находятся в реанимации.Фото: принтскрин видео.

Сейчас подробности происшествия выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту Ниссан Кашкай столкнулся с Газелью.

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