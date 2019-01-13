Страшная авария в Нижнем Новгороде: На Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью

Страшная авария произошла днем 13 января 2019 года на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

- В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту Ниссан столкнулся с ГАЗелью, груженой товаром, - рассказала Саина Шикарова. – Кузов ГАЗели полностью снесен. Есть пострадавшие. На месте происшествия находятся две машины реанимации.

Пострадавшие находятся в реанимации.Фото: принтскрин видео.

Сейчас подробности происшествия выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области.