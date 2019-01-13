На маршрутках Каргина возвращают абонементы старого образца

Всем пассажирам маршруток Каргина стоит начинать привыкать к прежним абонементам – уже с 22 января в салонах автобусов начнутся продажи проездных билетов на февраль старого образца. Их стоимость составляет 700 рублей. Об этом сообщается в группе перевозчика в социальных сетях.

- Реализация проездных на наш маршрут на базе транспортной карты будет приостановлена, - говорится в группе. – При этом карты типа «Электронный кошелек 60/90 минут» и банковские карты, как и прежде, действуют без ограничений.

Согласно информации перевозчика, проездные абонементы старого образца требуют предъявления кондуктору, но не валидации на терминале. Проездные данного типа распространяются в салонах наших автобусов кондукторами, начиная с объявленной даты старта продаж и до полной реализации имеющейся партии абонементов. Действуют они с первого и до последнего дня месяца.

- Эта мера связана с попыткой предприятия удержать текущую ценовую политику при изменении внешних факторов в новом году, в том числе, за счет экономии на комиссии за обеспечение транзакций по транспортным картам, - сообщили на самом предприятии.