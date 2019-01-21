2019-01-21T12:26:11+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут ходить в МАММ целый год бесплатно

Мобильный оператор Tele2 и «Мультимедиа Арт Музей, Москва» (МАММ) продлили соглашение о стратегическом партнерстве
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 и «Мультимедиа Арт Музей, Москва» (МАММ) продлили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития современного искусства до 2020 года. АбонентыTele2 в этом году снова смогут посещать модный столичный музей абсолютно бесплатно.

Tele2 выступает соорганизатором значимых культурных проектов и предлагает своим клиентам преимущества при посещении выставок, арт-фестивалей и образовательных программ. В частности, в 2018 году все желающие каждый месяц получали второй входной билет в МАММ в подарок. В 2019 году абоненты продолжат пользоваться привилегиями при посещении МАММ без ограничений.

Клиентам Tele2 также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.

Кроме того, второй год подряд пройдут совместные выставочные проекты с применением новых технологий. Ранее музей и Tele2 успешно организовывали совместные инсталляции, лекции по истории искусства и закрытые экскурсии для абонентов оператора.

Напомним, в 2018 году Tele2 принимала активное участие в культурной жизни столицы. Оператор поддерживал такие мероприятия, как «Ночь в музее», проект «TVоя Москва», музыкально-поэтический фестиваль Soloma, гастрономический фестиваль «О да! Еда!» и другие. Звездными авторами закрытых экскурсий для абонентов Tele2 стали Тутта Ларсен, Алиса Гребенщикова, Константин Крюков и Андрей Малахов. В летние месяцы оператор организовал кинопоказы в подмосковных городах, которые посетили порядка 50 тыс. человек. В центре Москвы Tele2 построила онлайн-парк, где проходили кинопоказы, мастер-классы и музыкальные сеты.

- Мы стараемся поддерживать увлечения клиентов и предлагать как можно больше возможностей для интересного и разнообразного досуга. Продолжение партнерства с МАММ, модным и высокотехнологичным музеем, стало закономерным шагом в этом направлении, - заявил генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

- Для музея всегда важно заинтересовывать зрителя, создавать ту информационную платформу, которая будет актуальна для современного человека. Комплектование коллекций, экспонирование предметов искусства – объемный, трудоемкий процесс, в котором огромную роль играет поддержка «извне». Поэтому для «Мультимедиа Арт Музея, Москва» невероятно важно сотрудничество с таким надежным партнером, как Tele2. Наш музей особенно ценит возможность использования мультимедийных технологий, стремясь к интерактивному взаимодействию с посетителем, - добавила директор «Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова

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