«Позитивно работает!»: Креативный дворник из Нижнего Новгорода нарисовал картины лопатой
Понедельник – день тяжелый. Однако как мало нужно для того, чтобы вызвать улыбку прохожих и поднять им настроение. У креативного дворника из Нижнего Новгорода это получилось отменно.
Нижегородка Светлана Фомина рано утром увидела на асфальте перед окнами настоящие картины. Местный коммунальщик нарисовал рыбу и змею… лопатой и снегом.
Фото: Светлана Фомина
Это уличное творчество вызвало массу эмоций у пользователей соцсетей.
- Молодец! – написала Яна Шнырова
- Позитивно работает, - подметила Marina Malina
- Прикольно, - согласилась Дарья Коротеева.
Фото: Светлана Фомина
Ранее мы рассказывали о нижегородских заключенных, которые слепили из снега «Гелендваген». Легендарный внедорожник сделан в натуральную величину.
Напомним, на днях нижегородцы решили устроить настоящий парад необычных снеговиков-поросят. Выстроились они прямо в фонтане в Автозаводском парке. И возле каждого шедевра красуется табличка с именами создателей и номера детского сада, куда ходит ребенок.