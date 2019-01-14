«Позитивно работает!»: Креативный дворник из Нижнего Новгорода нарисовал картины лопатой

Понедельник – день тяжелый. Однако как мало нужно для того, чтобы вызвать улыбку прохожих и поднять им настроение. У креативного дворника из Нижнего Новгорода это получилось отменно.

Нижегородка Светлана Фомина рано утром увидела на асфальте перед окнами настоящие картины. Местный коммунальщик нарисовал рыбу и змею… лопатой и снегом.

Фото: Светлана Фомина

Это уличное творчество вызвало массу эмоций у пользователей соцсетей.

- Молодец! – написала Яна Шнырова

- Позитивно работает, - подметила Marina Malina

- Прикольно, - согласилась Дарья Коротеева.

Фото: Светлана Фомина

Ранее мы рассказывали о нижегородских заключенных, которые слепили из снега «Гелендваген». Легендарный внедорожник сделан в натуральную величину.

Напомним, на днях нижегородцы решили устроить настоящий парад необычных снеговиков-поросят. Выстроились они прямо в фонтане в Автозаводском парке. И возле каждого шедевра красуется табличка с именами создателей и номера детского сада, куда ходит ребенок.