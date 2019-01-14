«ГАЗель» и «Ягуар» сгорели после столкновения в Нижегородской области

Две машины загорелись после столкновения на Балахнинской объездной дороге в Нижегородской области. Видео пожара выложили в социальных сетях очевидцы происшествия. По словам свидетелей, пострадавшие машины, предположительно – «ГАЗель» и «Ягуар». Кто из водителей стал виновником аварии, пока не уточняется.

- Дорога там страшная, один сплошной песок, - комментируют видео нижегородцы.

- Сообщение о столкновении поступило в ЦУКС в 19:16. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области – десять человек и две единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К счастью, каким-то чудом эта жуткая авария обошлась без погибших и даже без пострадавших – по всей видимости, водители успели вовремя выскочить из автомобилей. Подробности происшествия в настоящее время выясняются.