2019-01-14T14:20:35+03:00
Происшествия

«ГАЗель» и «Ягуар» сгорели после столкновения в Нижегородской области

Чудом в страшной аварии никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«ГАЗель» и «Ягуар» сгорели после столкновения в Нижегородской области. Фото: Сергей ШЕВЕРДИН«ГАЗель» и «Ягуар» сгорели после столкновения в Нижегородской области. Фото: Сергей ШЕВЕРДИН
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Две машины загорелись после столкновения на Балахнинской объездной дороге в Нижегородской области. Видео пожара выложили в социальных сетях очевидцы происшествия. По словам свидетелей, пострадавшие машины, предположительно – «ГАЗель» и «Ягуар». Кто из водителей стал виновником аварии, пока не уточняется.

- Дорога там страшная, один сплошной песок, - комментируют видео нижегородцы.

- Сообщение о столкновении поступило в ЦУКС в 19:16. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области – десять человек и две единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К счастью, каким-то чудом эта жуткая авария обошлась без погибших и даже без пострадавших – по всей видимости, водители успели вовремя выскочить из автомобилей. Подробности происшествия в настоящее время выясняются.

ДТП под Балахной.Видео: Сергей ШЕВЕРДИН

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