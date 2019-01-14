«Училка» из Нижнего Новгорода прошлась по Дмитрию Пескову и Татьяне Голиковой

Создатель YouTube-канала «Училка VS ТВ» Татьяна Гартман, снискавшая славу, разбирая речевые ошибки телеведущих и журналистов, перешла к политикам и чиновникам. По словам нижегородской «училки», они тоже должны уметь правильно изъясняться. Собственно, в выпуске от 14 января подписчикам показали, что проблемы с русским языком у них действительно имеются.

"Училка vs ТВ": ПОЛИТИКИ!.Обычно она разбирает ошибки телеведущих, но 14 января блогер обратила внимание на политиков и министров.

- Из семиста тысяч человек у нас пять тысяч сто сорок шесть стобальников, - сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в одной телепередаче.

Проблемы с числительными есть и у Владимира Мединского, министра культуры РФ.

- Продолжается наш проект по созданию современных кинотеатров в глубинке. Их сейчас уже около шестиста, - рассказал Мединский.

«Училку» такая безграмотность, мягко говоря, возмутила. Она буквально перешла на крик: «В русском языке нет слова семиста, как, впрочем, и шестиста, и пятиста!»

У пресс-секратаря главы государства Дмитрия Пескова ошибки посерьезнее, считает Гартман. Однажды в эфире муж Татьяны Навки произнес слово «украинский» с ударением на «а», тогда как правильно говорить «украИнский».

- Идем по нарастающей. Министр энергетики Александр Новак сделал ошибку, которую я бы поставила в один ряд с «магАзином» и «колидором».

- Российские компании в течение квАртала выйдут на те показатели… - сообщил министр.

«Училка» напомнила, что слово «квартал» во всех значениях произносится с ударением на вторую «а». Некоторые трудности у Новака возникли и со словом «мощности». Его высокопоставленный чиновник произнес так: мощностЕй.

- В слове «мощность» ударение не меняется! И во всех падежах во множественном и единственном числе ударение падает на первую «о», - заверила Татьяна Гартман.

Под занавес блюстительница грамотности представила настоящий шедевр от заместителя председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.

- Когда вами была утверждена стратегия научно-технологического развития, этой программой были предусмотрены основные ожидаемые результаты. Они не оцифирены, - заявила Голикова.

- «Оцифирены»! Нет такого слова в русском языке! Ни в одном словаре оно не встречается, - взбеленилась «училка»,

Оказалось, что авторский неологизм звучал из уст зампреда не раз.

- Мы не оцифиривали, сколько это получится по тем льготам, которые останутся, - выдала Голикова в другой телепередаче.

- После такого тотального оцифиривания хочется окотлетить сына, оцветочить подругу и ословарить неграмотных, - заключила блогер из Нижнего Новгорода.

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