Минтранс обратится в прокуратуру в случае возобновления строительства моста из сена и льда

Сенному мосту, вероятно, не суждено появится в приволжской столице. По крайней мере, региональное министерство транспорта и автодорог настроено решительно, выяснила «Комсомольская правда - Нижний Новгород».

Напомним, укладывать солому поверх льда, образовавшегося на поверхности Волги, некая казанская фирма начала еще в начале прошлой недели. Несколько дней пассажиры канатной дороги наблюдали, как неизвестные умащивали на ледяной глади сено, недоумевая, зачем это нужно.

Позже в соцсетях появилось сообщение о том, что прямо под канаткой началось строительство переправы из соломы. Мол, ее укладывают несколькими слоями, на которые затем распыляют воду. При минусовой температуре вода замерзает и скрепляет сено.

Инициатива возмутила власти Нижнего Новгорода, ведь, как оказалось, работы согласованы не были. По словам замглавы города, директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Колосова, создание подобных объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае никаких согласований ни с муниципалитетом, ни с МЧС, ни с Росприроднадзором не было.

- Возведение переправы из сена и льда через Волгу приостановлено, - сказал чиновник.

Некоторых смутило слово «приостановлено», ведь оно как бы дает надежду, что, возможно, укладка непривычного сенного моста будет продолжена через некоторое время. Однако в региональном минтрансе развеяли все сомнения.

По информации, полученной «Комсомолкой», в профильном министерстве, 11 января на месте строительства переправы из сена прошло выездное совещание с участием сотрудников ведомства, ГУ МЧС и УГИБДД по Нижегородской области.

- По итогам выездного совещания принято решение остановить работы, заблокировать подъезд к месту их проведения, а также установить патрулирование с привлечением сотрудников МЧС для препятствования выходу на лед, - уточнили в минтрансе.

Собственно, с прошлой пятницы работы по возведению моста прекращены. А если работы будут продолжены, то профильное министерство обратится в транспортную прокуратуру для принятия мер административного воздействия.

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