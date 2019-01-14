Прогноз погоды на 14-18 января в Нижнем Новгороде: потепление и много снега

В Нижегородскую область надвигается небольшое потепление. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до нуля. Но давайте обо всем по порядку.

В понедельник, 14 января, ожидается до -5 градусов и днем, и в ночные часы. В течение всего дня будет падать снег, а ветер усилится до пяти метров в секунду. При этом температура воздуха будет ощущаться как все -10.

Во вторник, 15 января, станет теплее. Если в утренние часы будет около -4 градусов мороза, то ближе к обеду воздух прогреется до -1. В некоторых местах прогнозируются снегопады, которые усилятся к ночи.

В середине рабочей недели снова похолодает до -8. Среда станет самым безветренным днем на этой неделе: скорость ветра снизится до одного метра в секунду.

Утром в четверг, 17 января, будет около -7 градусов, которые продержатся в течение всего дня. Ветер снова усилится, а температура воздуха будет ощущаться на все -13 градусов. Снегопады так и не прекратятся.

Пятница будет теплой. Столбики термометров упадут до нуля в обеденное время, а к ночи снова опустятся до -5. Ветер ожидается юго-западный со скоростью до пяти с половиной метров в секунду.

Ближе к воскресенью станет еще холоднее. На следующей неделе снова будет морозно и до -17.