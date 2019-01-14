Появились подробности жуткого ДТП с тремя автомобилями на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Вчера, 13 января 2019 года, на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде произошла страшная авария, спровоцировавшая многокилометровые пробки.

По словам очевидцев, на месте аварии стояли две машины реанимации. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, на переправе столкнулись сразу три автомобиля: «Ниссан», «Чери» и «ГАЗель».

Согласно информации, ДТП произошло в 15:40. Водитель «Ниссана» вылетел на встречку и протаранил два транспортных средства. Столкновение было настолько мощным, что пользователи соцсетей были уверены: там однозначно погибли люди. Однако, к счастью, обошлось без жертв.

По словам сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель «Ниссана» был госпитализирован с места происшествия с сочетанной травмой. Сейчас он находится в больнице №13 Нижнего Новгорода. Также пострадал мужчина, который ехал за рулем «ГАЗели». Он получил ушибы и ссадины, и был осмотрен врачом. Госпитализация ему не понадобилась.