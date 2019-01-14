Нижегородские заключенные слепили из снега «Гелендваген»
У воспитанников Арзамасской воспитательной колонии появился собственный «гелик»! Несовершеннолетние заключенные сделали его своими руками… из снега. Талантливые ребята решили поучаствовать в конкурсе на лучшую снежную фигуру и удивить своих соперников. И им это удалось.
«Гелендваген» получился в натуральную величину. Хоть сейчас садись и поезжай!
Как сообщили сотрудники колонии, остальные участники слепили из снега огромную свинью и медведя. Самые активные получили сладкие призы.
Пользователи соцсетей оценили работу ребят по достоинству.
- Здорово получилось! - считает Людмила Максимова.
- Молодцы! класс! - похвалила создателей Елена Андрюшкова.
А некоторые даже не поверили в мастерство юных нижегородцев.
- На самом деле под снегом настоящий гелик, - предположил Mark Ulyanov.
Напомним, на днях нижегородцы решили устроить настоящий парад необычных снеговиков-поросят. Выстроились они прямо в фонтане в Автозаводском парке. И возле каждого шедевра красуется табличка с именами создателей и номера детского сада, куда ходит ребенок.
А вообще, этой зимой жители Нижегородской области уже не раз проявили свой креатив. В декабре мы рассказывали о необычных скульптурах, «вросших» прямо в дерево.