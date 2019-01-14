2019-01-14T11:16:09+03:00
Общество

Нижегородский суд отказался заключать Александра Бочкарева под стражу

Политик остается под домашним арестом
Юлия ИСАЕВА
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Бочкарев и его сообщник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублейБочкарев и его сообщник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижегородском районном суде состоялось заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении депутата Заксобрания, руководителя НРО «Справедливой России» Александра Бочкарева.

Несмотря на требование Уголовно-исполнительной инспекции, которая заявила ходатайство об изменении подсудимому меры пресечения на более строгую в связи с нарушением запрета на общение, было принято решение оставить Бочкарева под домашним арестом. Стороне обвинения отказали.

Напомним, Александр Бочкарев подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. По данным следствия, в июне 2015 года политик получил от некоего гражданина пять миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва для выдвижения от партии «Справедливая Россия». Однако кандидат так и не был избран депутатом. Бочкарева задержали 21 ноября 2017 года.

Напомним, санкция статьи УК РФ, по которой обвиняют лидера НРО «Справедливой России» , предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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