Жители 108 домов, школ и детсадов в Дзержинске остались без тепла и горячей воды

В пятницу, 18 января, в 88 домах Дзержинска отключили отопление, а еще в 20 – горячую году. Как сообщает пресс-служба компании «Т Плюс», в состав которой входят «Дзержинские тепловые сети».

Массовое отключение произошло в пять часов утра из-за проведения работ по устранению повреждения на участке магистральной тепловой сети между тепловой камерой №80 и центральным теплопунктом №7. Жителям вернут воду и тепло только в 17:00.

Речь идет о домах №3а, 5а, 1, 3, 5, 7, 8 и 9 на переулке Учебный, №27а на улице Студенческая, №28, 29, 27, 23 и 33 на улице Черняховского, №93, 91, 89, 87, 85, 83/14, 81/5 на проспекте Ленина, №34, 32, 30, 28, 33, 37, 39, 30, 30а, 30б, 38, 40, 40а и 42 на улице Суворова, №4а, 12, 16, 4б, 6, 8, 10/41, 3/43 и 7 на улице Островского, №7 и 9 на улице Клюквина, №18, 20, 22, 24, 21, 23, 25, 27/1, 36 и 34а на проспекте Дзержинского, №3, 5 и 7 на улице Ватутина, №5, 7/17, 10/15, 13 на улице Гастелло, №9 и 4 на улице Панфиловцев, №25, 18 и 16 на улице Матросова, №42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 22, 22а, 26/27 и 10 на улице Чапаева, №22 и 23 на улице Революции, №35в на улице Пирогова, №28, 26/24, 29, 46 и 48а на проспекте Чкалова. Кроме того, отопления нет в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме, детсадах №118, 101, 26, школах №7, 10, Больнице скорой медпомощи, поликлинике №1, профучилище №44 и Политехническом техникуме.

Горячую воду отключили в домах №3а на переулке Учебный, №87 на проспекте Ленина, №5, 3, 7/11 и 35в на улице Пирогова, №36 на проспекте Дзержинского, №8 и 13 на улице Гастелло, №13, 12, 9 на улице Панфиловцев, №22, 26/27 и 10 на улице Чапаева, №28, 26/24 и 29 на проспекте Чкалова, №25 на улице Матросова, №34а на улице Студенческая, а также в детсадах №118, 101, школе №7, соцприюте и поликлинике №1.