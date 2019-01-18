2019-01-18T10:41:54+03:00
Общество

Почти миллиард рублей был потрачен с нарушениями при строительстве станции метро «Стрелка»

Контрольно-счетная палата Нижегородской области и Счетная палата России провели совместное расследование
Валерия ГРОМОВА
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Почти миллиард рублей был потрачен с нарушениями при строительстве станции метро «Стрелка»Почти миллиард рублей был потрачен с нарушениями при строительстве станции метро «Стрелка»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Контрольно-счетная палата (КСП) Нижегородской области совместно со Счетной палатой России проверили расходование 8,9 миллиарда рублей на строительство ветки метро до станции метро «Стрелка» в 2016-2018 годы.

Как сообщается на сайте КСП, 10,3% из этих средств, а именно 923 миллиона, были потрачены с нарушениями. При этом администрация Нижнего Новгорода не обеспечила показатели эффективности использования трансфертов на общую сумму более 740 миллионов рублей.

Также известно, что второй пусковой комплекс новой станции метро так и не был запущен и сдан в срок. За это нарушение была насчитана неустойка в размере более 17 миллионов рублей.

Специалисты отметили, что «Стрелка» должна была открыться еще в апреле 2018 года, тогда как она была введена в эксплуатацию лишь 12 июня.

Для устранения выявленных нарушений, возмещения ущерба и привлечения к ответственности виновных лиц материалы проверки направлены в ЗСНО, губернатору Нижегородской области и в прокуратуру.

Напомним, в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы строителям, выполнявшим работы по продлению линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка». Преступление предусматривается статьей «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Общая сумма задолженности предприятия превысила 87 миллионов 457 тысяч рублей.

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