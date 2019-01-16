2019-01-16T13:55:10+03:00
Происшествия

Зверская резня в Нижнем Новгороде: Мужчина с ножом напал на родителей жены и маленькую дочь

Теща погибла на месте происшествия, а тесть находится в коме
Юлия ИСАЕВА
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Фото: страница Алексея в соцсетяхФото: страница Алексея в соцсетях
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Жуткая трагедия произошла в Нижнем Новгороде вечером 12 января. Прямо на улице рядом с собственным домом пьяный Алексей Д. устроил настоящую кровавую резню, напав с ножом на членов семьи. Под руку попались и взрослые, и дети.

Разъяренный мужчина накинулся сначала на тещу и несколько раз пырнул ее ножом: женщина скончалась на месте. Следующей жертвой стал тесть – сейчас он находится в коме в больнице. За зверским поведением мужчины все это время наблюдала его маленькая дочь. Более того, малышке тоже досталось: у нее порезана нога.

Только жене Алексея – Светлане - по счастливой случайности удалось избежать расправы. Чтобы хоть как-то остановить кровопролитие, она выбежала из дома и стала звать на помощь. Через несколько минут бдительные соседи вызвали полицию.

Фото: страница Алексея в соцсетях

Фото: страница Алексея в соцсетях

«Комсомольской правде» удалось пообщаться со знакомыми Алексея. Многие из них услышали о случившемся впервые.

- Могу сказать одно: я не верю то, что он мог это совершить. Алексей глубоко верующий человек, - поделился эмоциями Александр О.

- Я служил с ним в армии в 1997 году, как товарищ он показал себя с хорошей стороны, после армии больше не общались. Слышал от однополчан, что были у него проблемы с законом, но потом вроде все наладилось, - рассказал Валентин Романов (фамилия и имя изменены).

- Он, как и я, тоже судим. Мы вместе с ним отбывали наказание 10 лет назад в исправительном учреждении, работали в цеху. В таких местах не принято обсуждать сделанное, поэтому я не знаю, за что его посадили тогда. После этого виделись всего один раз в Нижнем Новгороде, он рассказывал, что женился и ждет дочь, - вспомнил Евгений Матвеев (фамилия и имя изменены). В следственном комитете сообщили, что Алексей был неоднократно судим за совершение преступлений против личности и против собственности.

К слову, никто из них не знает ничего о семье своего друга. Выяснилось только, что Алексей и Светлана познакомились несколько лет назад по переписке. Больше никому он о ней не рассказывал. На официальной странице Алексея в соцсетях можно увидеть счастливые фотографии с женой и дочерью, а также картинки с цитатами известных мудрецов. Кроме того, он увлекался холодным оружием, занимался резьбой по дереву. Друзья в один голос называли его «мастером на все руки».

Фото: страница Алексея в соцсетях

Фото: страница Алексея в соцсетях

Фото: страница Алексея в соцсетях

Фото: страница Алексея в соцсетях

Что заставило мужчину так жестоко наброситься на семью – до сих пор остается загадкой. История уже поросла слухами: одни утверждают, что он сделал это из-за ревности, другие – из-за алкогольной зависимости, а третьи – из-за всего этого вместе. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, сейчас в отношении Алексея возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Ведется следствие. Нижегородцу грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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