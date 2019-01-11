Афиша Нижнего Новгорода с 16 по 23 января: «Уральские пельмени», Олеся Железняк и «Путь домой»

«Дятел» в ЦТМ

У главного героя Саши Семенова есть все, что, казалось бы, нужно для счастья: высокооплачиваемая работа, семья, друзья, собственная квартира. Однажды его «идеальный» мир рушится. Молодой человек переживает некий инсайт и понимает, что все, что с ним было и есть, - ненастоящее, что он находится в плену у иллюзий. Он задается вопросами: «Кто я?», «Зачем я?», и пробует обрести подлинный смысл своего существования. Но сделать это не так-то просто. (18+)

20 января, 20.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

«Вера» приглашает на «Понедельник после чуда»

Учительница Анни Салливан и ее «чудо» - слепоглухая девушка Хелен - пытаются жить, как обычные люди. Но любовь к мужчине по имени Джон приносит в их жизнь не только счастье, заставляя мучиться, терзаться, ошибаться. Анни, как всякому настоящему творцу, снова приходится делать выбор между чувствами и долгом, желаниями и делом. (16+)

22, 23 и 28 января в 18.00

Театр «Вера», Мещерский бульвар, 10; тел.

Билеты: 450 рублей

Олеся Железняк в спектакле «Любовь и голуби»

В конце января нижегородских театров ждет комедия по пьесе В. Туркина «Любовь и голуби». Лиричная, трогательная и невероятно смешная история любви, измены и прощения будет в исполнении трех поколений знаменитых артистов российского театра и кино: от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд.

В ролях: Олеся Железняк, Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов, Татьяна Орлова, Наталья Громушкина и другие. (16+)

28 января, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1200 - 2800 рублей

К нам едут «Уральские пельмени»

С августа 2018 года все силы этих популярных юмористов были направлены на создание нового шоу. Нижегородцы увидят как любимые всеми старые номера, так и абсолютно новые.

«Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя позволили нам создать для вас наше новое шоу. Ждем вас на наших концертах и обещаем, как всегда, прекрасную атмосферу и потрясающее настроение», - отмечают звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. (6+)

18 января, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1800 - 4000 рублей

«Битва Титанов. Франция»

В один из январских вечеров филармония предлагает насладиться музыкой великих французских композиторов. В программе: Бизе - Сен-Санс (арии и симфонические фрагменты из опер «Кармен», «Самсон и Далила», «Искатели жемчуга»). Автор идеи и дирижер - Фабио Мастранджело. (6+)

19 января, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 700 - 800 рублей

«Инструменты и лица оркестра»

В этот вечер в филармонии прозвучат произведения Моцарта (Квартет для гобоя, скрипки, альта и виолончели), Генделя (Соната для двух виолончелей), Щедрина (Три веселых пьесы для скрипки, виолончели и фортепиано), Мартину (Три мадригала для скрипки и альта), Шнитке (Musica Nostalgia для виолончели и фортепиано) и Кана (Серенада для гобоя, английского рожка и фортепиано). На сцену выйдут скрипачи Владимир Добровольский, Екатерина Савиных и Валерия Силкина, виолончелисты Вера Вьюшина и Наталья Григорьева, гобоист Артем Васенин, пианистка Надежда Хлынова и другие. (6+)

21 января, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 рублей

«Путь домой», мелодрама (США)

Это трогательная история о приключениях собаки по кличке Белла, которая проделала эпический путь почти в 650 километров. Она стремится вернуться к своему любимому двуногому Лукасу, который учится на медика и подрабатывает в больнице. За время своего путешествия Белла меняет к лучшему жизни многих незнакомцев, начиная с осиротевшего детеныша пумы вплоть до бездомного ветерана, от которого отвернулась удача. Собака приносит радость и покой всем, кого встречает, поражая стойкостью духа и оптимизмом. В основу сценария был положен бестселлер В. Брюса Камерона, который также написал книгу «Собачья жизнь». Описывая невероятные приключения Беллы по пути домой, автор сумел показать бесконечную привязанность питомца к своему хозяину. (6+)

Режиссер Чарльз Мартин Смит («История дельфина», «Потерянный в снегах»). В ролях: Кими Александр («Я - зомби»), Фэрра Авива («Сверхъестественное»), Кристофер Бауэр, Роландо Бойс («Побег», «Милые обманщицы»), Джон Кассини, Сизар Делеон и другие.

С 10 января в кинотеатре «Арлекино», Советская пл., 5

Тел. 202-98-98

Билеты: 160 - 300 рублей

«Моя Россия» в Художественном музее

Экспозиция посвящена творчеству известного нижегородского художника, члена Союза художников РФ, Заслуженного работника культуры РФ, кандидата педагогических наук Николая Ростовцева.

Жизнь и творческая биография художника связана с нижегородским краем. Николай Анатольевич родился в 1953 году в городе Горьком. В 1973 году окончил Горьковское художественное училище, а затем, в 1988-м - судоводительское отделение Горьковского института инженеров водного транспорта. Ему доводилось работать художником-оформителем и ходить в плавания на судах речного флота. Широкие речные разливы, желтые волжские плесы, закаты и игра облаков над водой, вся неповторимая красота видов великой русской реки оставила неизгладимый след в сердце художника.

Ростовцев активно участвует в выставочной деятельности Союза художников. Он работает в разнообразных жанрах и техниках, создавая живописные портреты и произведения станковой графики, посвященные злободневным социальным проблемам современности, однако, предпочтение мастер отдает акварели.

На выставке представлено более сорока произведений, относящихся к различным периодам творчества художника. Среди них такие работы как, «Каменный остров», «Набат», «Болдино», «Туман» и другие. (0+)

До 20 января

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

НГВК представляет: «Открывая Пушкина»

В конце декабря в НГВК открылась персональная выставка произведений нижегородского живописца и педагога Сергея Родионова, посвященная 220-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Родионов родился в 1952 году. Окончил Горьковское художественное училище. Член Союза художников России с 1993 года. С 1975 года постоянный участник областных выставок. Сергей Иванович стал первым и единственным руководителем изостудии, организованной в 1979 году при Доме пионеров Советского района.

Художник работает с разными жанрами живописи. Ему особенно удается сюжетная картина, связанная с темой музыки и поэзии. Большое место в творчестве Сергея Ивановича занимает образ Пушкина. Художник к нему возвращается неоднократно: то показывая поэта в порыве творческого вдохновения, то в кругу семьи, в церкви за молитвой или с бокалом вина, окруженного героями его произведений. Создавая череду ярких живописных образов, в каждом своем произведении Родионов объединяет музыкальные ритмы с поэтической образностью. Выражая свое представление, художник обрекает зрителя на глубокое осмысление сути творческой личности в лице великого русского поэта. (0+)

До 27 января

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты уточняйте по телефону