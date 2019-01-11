Незаконное строительство сенного моста пресечено в Нижнем Новгороде

О том, что машины начнут ездить через Волгу по сену, стало известно из соцсетей.

- Прямо под канатной дорогой начали строить паромную переправу из соломы, - сообщили в «Типичном Нижнем». - Делают ее специалисты из Казани (у них в городе две такие переправы). Солому укладывают несколькими слоями, на каждый слой распыляют воду, которая при минусовой температуре замерзает и скрепляет сено. Она будет работать только зимой и выдержит до нескольких тонн.

Одних эта новость шокировала («Куда мы катимся…»), других откровенно повеселила («Наверное, специальное наносено из Сколково»).

По информации местной прессы, администрация города Бор согласовала проект сенного моста еще в 2017 году. Но укладочные работы начались лишь в начале 2019. Только вот незадача - борская администрация, вероятно, забыла поставить в известность администрацию Нижнего Новгорода. Чиновники в областном центре заявили: ничего мы не согласовывали!

Вечером 11 января замглавы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов сообщил, что возведение переправы из сена и льда через Волгу приостановлено.

- Создание таких объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано, - заявил Колосов.