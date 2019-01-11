Незаконное строительство сенного моста пресечено в Нижнем Новгороде
О том, что машины начнут ездить через Волгу по сену, стало известно из соцсетей.
- Прямо под канатной дорогой начали строить паромную переправу из соломы, - сообщили в «Типичном Нижнем». - Делают ее специалисты из Казани (у них в городе две такие переправы). Солому укладывают несколькими слоями, на каждый слой распыляют воду, которая при минусовой температуре замерзает и скрепляет сено. Она будет работать только зимой и выдержит до нескольких тонн.
Фото: vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Одних эта новость шокировала («Куда мы катимся…»), других откровенно повеселила («Наверное, специальное наносено из Сколково»).
По информации местной прессы, администрация города Бор согласовала проект сенного моста еще в 2017 году. Но укладочные работы начались лишь в начале 2019. Только вот незадача - борская администрация, вероятно, забыла поставить в известность администрацию Нижнего Новгорода. Чиновники в областном центре заявили: ничего мы не согласовывали!
Вечером 11 января замглавы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов сообщил, что возведение переправы из сена и льда через Волгу приостановлено.
- Создание таких объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано, - заявил Колосов.