2019-01-11T17:23:39+03:00
Общество

Незаконное строительство сенного моста пресечено в Нижнем Новгороде

Необычная переправа должна была связать приволжскую столицу с городом Бор
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: vk.com/typical_nnФото: vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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О том, что машины начнут ездить через Волгу по сену, стало известно из соцсетей.

- Прямо под канатной дорогой начали строить паромную переправу из соломы, - сообщили в «Типичном Нижнем». - Делают ее специалисты из Казани (у них в городе две такие переправы). Солому укладывают несколькими слоями, на каждый слой распыляют воду, которая при минусовой температуре замерзает и скрепляет сено. Она будет работать только зимой и выдержит до нескольких тонн.

Фото: vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Одних эта новость шокировала («Куда мы катимся…»), других откровенно повеселила («Наверное, специальное наносено из Сколково»).

По информации местной прессы, администрация города Бор согласовала проект сенного моста еще в 2017 году. Но укладочные работы начались лишь в начале 2019. Только вот незадача - борская администрация, вероятно, забыла поставить в известность администрацию Нижнего Новгорода. Чиновники в областном центре заявили: ничего мы не согласовывали!

Вечером 11 января замглавы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов сообщил, что возведение переправы из сена и льда через Волгу приостановлено.

- Создание таких объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано, - заявил Колосов.

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