«Что вы делаете? Оставьте меня!»: Охранник выволок нижегородку за волосы из торгового центра

Свидетелями страшного происшествия вечером 10 января стали посетители торгового центра «Небо». Там на глазах изумленной публики охранник протащил покупательницу за волосы через весь зал и вывел из помещения.

- Что вы делаете? Оставьте меня! – истошно кричала девушка. Однако охранник, не обращая внимания на ее крики, продолжал волочить ее по полу.

- Вставай и пошли, - безапелляционно ответил мужчина на все ее протесты.

Видео, которое сняли случайные свидетели происшествия, тут же попали в социальные сети. Всего за сутки ролик в группе «n.novgorod_online» набрал десятки тысяч просмотров. Возмущению нижегородцев не было предела. Однако в самом торговом центре уверяют – не все так однозначно.

- Инцидент произошел в 20:08 1 января 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе торгового центра. - При попытке сопроводить человека, неоднократно совершившего противоправные действия на территории ТРК, в комнату охраны для дальнейшей передачи в полицию, им было оказано сопротивление. Сотрудник охраны, безусловно, превысил свои должностные полномочия. В настоящее время сотрудник уволен. Уверены, что подобная ситуация со стороны ЧОП более не повторится. Со всем действующим составом ЧОП проведен дополнительный инструктаж. Покупатели ТРК "Небо могут чувствовать себя в безопасности.