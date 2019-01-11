2019-01-11T17:00:30+03:00
Общество

«Что вы делаете? Оставьте меня!»: Охранник выволок нижегородку за волосы из торгового центра

Сейчас мужчина уже уволен [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Охранник выволок нижегородку за волосы из торгового центра. ФОТО: N.Novgorod_onlineОхранник выволок нижегородку за волосы из торгового центра. ФОТО: N.Novgorod_online
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Свидетелями страшного происшествия вечером 10 января стали посетители торгового центра «Небо». Там на глазах изумленной публики охранник протащил покупательницу за волосы через весь зал и вывел из помещения.

- Что вы делаете? Оставьте меня! – истошно кричала девушка. Однако охранник, не обращая внимания на ее крики, продолжал волочить ее по полу.

- Вставай и пошли, - безапелляционно ответил мужчина на все ее протесты.

Видео, которое сняли случайные свидетели происшествия, тут же попали в социальные сети. Всего за сутки ролик в группе «n.novgorod_online» набрал десятки тысяч просмотров. Возмущению нижегородцев не было предела. Однако в самом торговом центре уверяют – не все так однозначно.

- Инцидент произошел в 20:08 1 января 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе торгового центра. - При попытке сопроводить человека, неоднократно совершившего противоправные действия на территории ТРК, в комнату охраны для дальнейшей передачи в полицию, им было оказано сопротивление. Сотрудник охраны, безусловно, превысил свои должностные полномочия. В настоящее время сотрудник уволен. Уверены, что подобная ситуация со стороны ЧОП более не повторится. Со всем действующим составом ЧОП проведен дополнительный инструктаж. Покупатели ТРК "Небо могут чувствовать себя в безопасности.

Охранник выволок нижегородку за волосы из торгового центра.

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