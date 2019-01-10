2019-01-10T15:01:57+03:00
Общество

Новый корпус детского сада №453 в Нижнем Новгороде готов к открытию

Дети до трех лет начнут там заниматься уже со следующей недели
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Алексей МанянинФото: Алексей Манянин
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Новый корпус детского сада №453 Нижнего Новгорода уже построен и готов к приему малышей. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в здании расположатся группы для детей до трех лет.

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, который 10 января проверил готовность корпуса, все недочеты, которые были выявлены ранее, уже устранены. Напомним, в августе 2018 года выяснилось, что проектировании корпуса детсада не были предусмотрены дополнительные работы по благоустройству – замена асфальтового покрытия, укладка газонов и ремонт детской площадки. Теперь все работы завершены.

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

- Все помещения в детсаду готовы, игрушки и современное оборудование приобретены. Все путевки практически распределены, и уже со следующей недели детишки начнут здесь заниматься, - подытожил Панов.

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

Новый корпус рассчитан на 120 мест. Капитальный ремонт обошелся в 33,9 миллиона рублей, а оснащение и приобретение оборудования – на 9,5 миллиона рублей. Детей распределят по шести группам.

КОНКРЕТНО:

В здании есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и дополнительного образования. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Дети начнут посещать детсад по мере прохождения ими медицинского осмотра и получения медкарт.

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