В центре Нижнего Новгорода горела маршрутка

Субботнее утро, 12 января, началось с ЧП. В самом центре Нижнего Новгорода, недалеко от площади Минина и Пожарского загорелся ПАЗик. По словам очевидцев, это была маршрутка, которая следовала по маршруту №45.

В ГУ МЧС по Нижегородской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.07.

- В результате пожара обгорел моторный отсек на площади 1,5 квадратных метров, - уточники в пресс-службе ведомства. - Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: восемь человек и две единицы техники.

По словам очевидцев, пострадавших в пожаре нет.

Хорошо, что это был не рабочий день. В это утром народу на маршрутках едет довольно много.

В последнее время маршрутки стали особенно опасны. 28 декабря 2018 года на улице Акимова в Нижнем Новгороде маршрутка сбила нижегородку с детьми рядом с автобусной остановкой. Женщина погибла на месте, а маленькие девочки были доставлены в больницу. Также в декабре маршрутка насмерть сбила кондуктора трамвая, которая переходила дорогу рядом с остановкой. А в ноябре маршрутка сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Автозаводском районе, после чего девочку отвезли в больницу.