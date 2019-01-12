2019-01-12T14:58:57+03:00
Общество

Около шести тысяч нижегородцев пострадали от мошенничества с билетами на спектакли, концерты и представления

Основными покупателями «льготных» билетов стали родители школьников
Юлия ДАНЧЕНКО
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Около шести тысяч нижегородцев пострадали от мошенничества с билетами на спектакли, концерты и представленияОколо шести тысяч нижегородцев пострадали от мошенничества с билетами на спектакли, концерты и представленияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Около шести тысяч нижегородцев, в том числе и дети, пострадали от аферистки, которая предлагала покупать билеты на спектакли, концерты и представления Нижегородского цирка по цене в двое ниже, заявленных на официальных сайтах учреждений. Об этом рассказали потерпевшие в эфире ТК «Волга».

Жительница Бора нашла ничего не подозревающих распространителей, которые продавали «льготные» билеты. Продавцы незаконных билетов обращались в основном в школы, поэтому без долгожданных представлений остались целые классы.

Привлеченные посредники собрали и перечислили аферистке около 2,5 миллионов рублей.

- Мы сами сходили <на представление в цирк> за 300 рублей, хотя на самих билетах не была указана эта сумма, - рассказывает один из распространителей билетов. - Потом нам предложили распространить билеты среди друзей, которые хотят сходить на представление. Деньги мы собрали, перечислили, а билетов так и не получили. Этот человек, который изначально билеты предложил, - скрылась.

В отдел МВД России по городу Бор уже поступило три заявления о фактах неисполнения обязательств по продаже билетов на развлекательные мероприятия. В числе заявителей есть и посредники, и пострадавшие.

В организации мошенничества подозревают женщину, которая уже была судима на подобное преступление. В апреле 2018 года она была осуждена Борским городским судом за мошенничество и приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но получила отсрочку как мать-одиночка до достижения ее ребенком 14 лет.

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