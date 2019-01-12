2019-01-12T14:20:14+03:00
Общество

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков

Смешные хрюшки выстроились прямо в фонтане
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковНижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ
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Зима в этом году снежная, так что лепить можно сколько душе угодно. Но обычные снеговики уже, видимо, надоели, поэтому дети и родители решили устроить настоящий парад необычных снеговиков-поросят. Выстроились они прямо в фонтане в Автозаводском парке. И возле каждого шедевра красуется табличка с именами создателей и номера детского сада, куда ходит ребенок.

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ

- Что ж в начале года Свиньи очень актуально, - написала в социальных сетях Ольга Колчанова. - Получилось очень позитивно и забавно. Кстати, фотографировались на их фоне не только дети, но и взрослые.

Напомним, в этом году необычных снеговиков в Нижнем Новгороде появилось очень много. Так, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже рассказывала о зайце, который пролазит сквозь дерево и спортивные торсы, которые вылепили нижегородцы возле своих домов.

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиков Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы устроили парад необычных снеговиковФото: СОЦСЕТИ

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