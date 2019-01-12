2019-01-12T12:08:41+03:00
Общество

Прогноз погоды на 12-13 января 2019 года в Нижнем Новгороде: нижегородцев ждет сильный ветер

Средняя температура будет держаться на уровне – 10 градусов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прогноз погоды на 12-13 января 2019 года в Нижнем Новгороде: нижегородцев ждет сильный ветерПрогноз погоды на 12-13 января 2019 года в Нижнем Новгороде: нижегородцев ждет сильный ветерФото: "КП" Архив
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Погода в выходные дни обещает быть весьма прохладной. Несмотря на то что столбики термометров будут показывать в среднем – 10 градусов, из-за сильного ветра ощущаться они будут как – 15 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

В субботу, 12 января, днем температура воздуха будет держаться на уровне – 9… - 10 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до – 11 градусов, а ночь до -12 градусов. При этому будет дуть южный ветер 4 м/с с порывами до 8 м/с. Также днем будет идти небольшой снег, который продолжится и ночью. Атмосферное давление днем составит 738 мм рт.ст, а ночью немного упадет – 737 мм рт.ст.

Воскресное утро встретит нижегородцев температурой воздуха – 11 градусов. Днем 13 января столбики термометров немного поднимутся и на улице будет – 10 градусов. К вечеру станет еще теплее – 8 градусов. Так же, как и в субботу, в Нижнем Новгороде целый день будет идти небольшой снег. Ночью чуть-чуть похолодает, и столбики термометров покажут - 9 градусов. Ветер тоже будет сильный, хотя и немного изменит свое направление. Нижегородцев будет обдувать уже юго-западный ветер со скоростью 4 м/с, а при порывах его сила будет достигать 7 м/с. Атмосферное давление днем составит 738 мм рт.ст, а ночью немного вырастет – до 740 мм рт.ст.

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