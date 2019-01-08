2019-01-08T15:07:14+03:00
Общество

Более 11,3 тысячи контейнерных площадок обследовано в ходе проверки качества вывоза мусора в Нижегородской области

Схема обращения с твердыми бытовыми отходами изменилась с 1 января 2019 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Схема обращения с твердыми бытовыми отходами изменилась с 1 января 2019 годаСхема обращения с твердыми бытовыми отходами изменилась с 1 января 2019 годаФото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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Более 11,3 тысячи контейнерных площадок обследовано в ходе рейдов по проверке качества вывоза мусора в Нижегородской области, передает минэкологии.

Напомним, с 1 января 2019 года в России, в том числе в Нижегородской области изменилась система обращения с твердыми бытовыми отходами. Теперь все процессы в этой сфере контролируют региональные операторы, которых выбрали в ходе конкурсов.

Все девять операторов составили реестры контейнерных площадок, разработали маршруты и графики вывоза твердых коммунальных отходов, которые начали опробовать с 24 декабря прошлого года. Для контроля качества созданы рабочие группы, куда входят представители районных администраций и регионального министерства экологии, эксперты госжилинспекции и конкретного регионального оператора.

В новогодние каникулы проводились ежедневные рейды по проверке контейнерных площадок. В общей сложности с 25 декабря по 7 января обследовано 11389 площадок (7,5 тысячи - у МКД, 3,5 тысячи - в частном секторе и 279 прочих объектов).

Возникшие в ходе проверки замечания эксперты передавали в организации, осуществляющие деятельность по управлению МКД, органов МСУ и региональных операторов, для незамедлительного принятия необходимых мер.

КСТАТИ

Пожаловаться на проблему с вывозом мусора можно по телефонам горячей линии: Жилищная инспекция Нижегородской области - 430-79-19, Нижэкология-НН - 265-30-00.

КОНКРЕТНО

Какое наказание грозит нарушителям?

В соответствии с законодательством Нижегородской области, за невывоз мусора или нарушение графика вывоза мусора должностным лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим - от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушения по содержанию контейнерных площадок штраф для должностных лиц составляет от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических - 13 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - до 300 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

137 автомобилей сейчас задействованы в уборке мусора в Нижнем Новгороде, 50 из них - ориентированы на сбор крупногабаритного мусора.

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