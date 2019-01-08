Погода на 8-12 января в Нижнем Новгороде: облачно и немного снежно

Долгие новогодние каникулы подходят к концу и начинаются трудовые будни. На этой укороченной рабочей неделе в Нижнем Новгороде не стоит ждать сильных морозов, равно как и солнечных деньков. Синоптики прогнозируют облачность и осадки в виде снега.

По данным Гидрометцентра, 8 января в столице Приволжья будет облачно и снежно. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

В среду, 9 января, ожидаются облачность и небольшой кратковременный снег. Днем на улице будет до -11 градусов, ночью - до -13 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление днем - 748 мм ртутного столба, ночью - 745 мм.

В четверг, 10 января, синоптики обещают до -14 градусов ночью и до -9 градусов днем. В целом облачно, временами небольшой снег. Днем ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. Вечером ветер сменится на юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

В пятницу, 11 января, будет облачно, временами небольшой снег. Днем столбики термометров опустятся до -10. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба. А вот ночью будет чуточку холоднее - до -12 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 750 мм.

В выходные придет небольшое потепление. Так, 12 января ночью будет-11 градусов (облачно и небольшой снег). Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. А вот днем ожидается до -8 градусов. Прогнозируются облачность и снег. Ветер будет южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 730 мм.

13 января ночью также -11 градусов (облачно, временами снег). Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 728 мм ртутного столба. Тогда как днем синоптики обещают до -4 градусов, облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 724 мм.