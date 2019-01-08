2019-01-08T11:47:23+03:00
Общество

Погода на 8-12 января в Нижнем Новгороде: облачно и немного снежно

Столбики термометров опустятся до -14 градусов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Кое-какое потепление стоит ожидать ближе к концу недели.Кое-какое потепление стоит ожидать ближе к концу недели.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Долгие новогодние каникулы подходят к концу и начинаются трудовые будни. На этой укороченной рабочей неделе в Нижнем Новгороде не стоит ждать сильных морозов, равно как и солнечных деньков. Синоптики прогнозируют облачность и осадки в виде снега.

По данным Гидрометцентра, 8 января в столице Приволжья будет облачно и снежно. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

В среду, 9 января, ожидаются облачность и небольшой кратковременный снег. Днем на улице будет до -11 градусов, ночью - до -13 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление днем - 748 мм ртутного столба, ночью - 745 мм.

В четверг, 10 января, синоптики обещают до -14 градусов ночью и до -9 градусов днем. В целом облачно, временами небольшой снег. Днем ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. Вечером ветер сменится на юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

В пятницу, 11 января, будет облачно, временами небольшой снег. Днем столбики термометров опустятся до -10. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба. А вот ночью будет чуточку холоднее - до -12 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 750 мм.

В выходные придет небольшое потепление. Так, 12 января ночью будет-11 градусов (облачно и небольшой снег). Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. А вот днем ожидается до -8 градусов. Прогнозируются облачность и снег. Ветер будет южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 730 мм.

13 января ночью также -11 градусов (облачно, временами снег). Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 728 мм ртутного столба. Тогда как днем синоптики обещают до -4 градусов, облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 724 мм.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Волонтеры просят помощи в поисках 47-летнего Виктора Денисенко
Рождественский бал для нижегородский юнг пройдет в Усадьбе Рукавишниковых
В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде
Безработная нижегородка украла три сковородки в Приокском районе
Минобрнауки разрешил учащимся не ходить в школу при температуре 25 градусов мороза
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении ГлавУКСа Нижнего Новгорода
Американский защитник Даррин Говенс покинул БК "Нижний Новгород"
Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"
Николай Кошелев представит в Нижнем Новгороде программу "Покаянные песни Руси"
Количество ДТП выросло в Нижегородской области в начале 2019 года
Два автомобиля столкнулись на трассе Нижний Новгород - Киров: пострадали трое
Водитель на "десятке" насмерть сбил женщину в Сокольском районе
Двое подростков украли компьютер из офисного здания в Богородском районе
Рождественский утренник пройдет в социально-реабилитационном центре "Вера"
Полицейские задержали 38-летнего нижегородца с наркотиками
В Дзержинске две женщины украли из магазина мясо на 14 тысяч рублей
МФК "Оргхим" проведет матч с подмосковным "Динамо"