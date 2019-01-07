2019-01-07T11:20:13+03:00
Общество

"Училка" из Нижнего Новгорода пристыдила интеллектуала Анатолия Вассермана

Также от блогера досталось магистру "Что? Где? Когда?" и героине фильма "Ирония судьбы" [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Татьяна Гартман порадовала подписчиков разбором новой порции речевых ошибок медийных персон.Татьяна Гартман порадовала подписчиков разбором новой порции речевых ошибок медийных персон.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Каникулы каникулами, а очередной выпуск шоу "Училка vs ТВ" - по расписанию! В понедельник, 7 января, нижегородский блогер Татьяна Гартман порадовала подписчиков разбором новой порции речевых ошибок медийных персон.

"Училка vs ТВ": ВАССЕРМАН И ЛУПА!.Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода продолжает исправлять ошибки

Правда, первой под раздачу попала не какая-нибудь телеведущая или журналист, как обычно, а главная героиня советского фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром", которую сыграла Барбара Брыльска, а озвучила Валентина Талызина.

- Мое платье! Я забыла одеть праздничное платье, - сокрушается Наденька.

- Как же так! - возмущенно замахала руками "училка". - Учитель русского языка и не надевает платье, а одевает. Хотя чему тут удивляться. Точно так же ошибаются люди с гораздо более серьезным послужным списком.

Нижегородка привела пример с главой департамента информации и печати МИД России, кандидатом исторических наук Марией Захаровой, которая в эфире одной из телепередач сказала: "Настолько понравилась эта шляпка, что она ее тут же одела". Негодованию "училки" нет предела.

- Сказать "одеть" вместо "надеть" ей не помешали ни высокие звания, ни должность, ни образование. Давайте повторим: надеваем что-то, одеваем кого-то, - напоминает Татьяна Гартман.

Под раздачу попал и магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев, проштрафившийся в эфире Первого канала в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

- Мне кажется, это был танцОвщик, - предположил Александр Друзь, отвечая на вопрос телеведущего.

- ТанцовщИк? - переспросил Сиднев.

- Давайте запомним: танцор, танцовщик, танцовщица - в этих словах ударение всегда на "о"! - заклинает нижегородская "училка".

Напоследок блогер прошлась по знаменитому интеллектуалу Анатолию Вассерману. Его ошибку Татьяна Гартман сочла "совсем нелепой".

- Публикации в местах лишения свободы читают чуть ли не под лупОй, - сообщил журналист.

От такого произношения простого слова у учительницы русского языка глаза на лоб полезли.

- Не лупОй, а лУпой. И это очевидно. Такого слова нет в словаре ударений, потому что затруднений вызывать оно не должно, - едва скрывая раздражение произнесла "училка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Училка» из Нижнего Новгорода устроила разнос Андрею Малахову и Елене Малышевой

Татьяна Гартман продолжает борьбу с «вопиющей безграмотностью в СМИ» (подробности)

Нижегородская «училка» прошлась по Ксении Собчак, Азизе и Ляйсан Утяшевой

Она нашла ошибки в выступлениях известных спортсменов, певцов и телеведущих (подробности)

«Шейкер в руки»: Нижегородскую «училку» раскритиковали за активную жестикуляцию

Блогер Татьяна Гартман объяснила, почему не перестанет махать руками в кадре (подробности)

«Садись, два!»: Нижегородская «училка» пристыдила магистра «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова

Под раздачу также попали ведущий ТВЦ Роман Бабаян и писатель Дмитрий Быков (подробности)

Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор»

Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман посвятила актерам, сыгравшим в сериале «Мажор» на Первом канале (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Юные каратисты привезли семь медалей с открытого первенства в Марий Эл
Нижегородская область оказалась на втором месте в ПФО по производству продуктов питания
Нижегородец пытался похитить шесть бутылок вина из магазина на улице Баумана
Разыскивается 25-летний Александр Соловьев, пропавший по дороге из Чебоксар в Нижний Новгород
Правоохранители задержали жителя Сормова, угнавшего автомобиль службы доставки еды
Восемь новых домов культуры открылись в Нижегородской области в 2018 году
«Рождественские забавы» пройдут в Нижнем Новгороде 7 января
БК «Нижний Новгород» сыграет с казахстанской «Астаной» 6 января
Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объему льготных кредитов для бизнеса
В Балахне завершилось благоустройство Волжского сквера
Центр культуры «Рекорд» подвел итоги 2018 года
МЧС: Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
«Рождественский бал русского романса» покажут нижегородцам 6 января
На Нижегородскую область надвигается резкое похолодание до -17 градусов
Житель Сормова похитил с чужой карты пять тысяч рублей
Праздничное мероприятие для детей-инвалидов состоится в Автозаводском районе 6 января
«Торпедо» в четвертый раз сразится с магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ
Святочное шествие по Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 13 января
В Нижегородской области разработали план тушения лесных пожаров
Нижегородка напала на знакомого с ножом возле своего дома