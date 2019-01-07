"Училка" из Нижнего Новгорода пристыдила интеллектуала Анатолия Вассермана
Каникулы каникулами, а очередной выпуск шоу "Училка vs ТВ" - по расписанию! В понедельник, 7 января, нижегородский блогер Татьяна Гартман порадовала подписчиков разбором новой порции речевых ошибок медийных персон.
"Училка vs ТВ": ВАССЕРМАН И ЛУПА!.Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода продолжает исправлять ошибки
Правда, первой под раздачу попала не какая-нибудь телеведущая или журналист, как обычно, а главная героиня советского фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром", которую сыграла Барбара Брыльска, а озвучила Валентина Талызина.
- Мое платье! Я забыла одеть праздничное платье, - сокрушается Наденька.
- Как же так! - возмущенно замахала руками "училка". - Учитель русского языка и не надевает платье, а одевает. Хотя чему тут удивляться. Точно так же ошибаются люди с гораздо более серьезным послужным списком.
Нижегородка привела пример с главой департамента информации и печати МИД России, кандидатом исторических наук Марией Захаровой, которая в эфире одной из телепередач сказала: "Настолько понравилась эта шляпка, что она ее тут же одела". Негодованию "училки" нет предела.
- Сказать "одеть" вместо "надеть" ей не помешали ни высокие звания, ни должность, ни образование. Давайте повторим: надеваем что-то, одеваем кого-то, - напоминает Татьяна Гартман.
Под раздачу попал и магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев, проштрафившийся в эфире Первого канала в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
- Мне кажется, это был танцОвщик, - предположил Александр Друзь, отвечая на вопрос телеведущего.
- ТанцовщИк? - переспросил Сиднев.
- Давайте запомним: танцор, танцовщик, танцовщица - в этих словах ударение всегда на "о"! - заклинает нижегородская "училка".
Напоследок блогер прошлась по знаменитому интеллектуалу Анатолию Вассерману. Его ошибку Татьяна Гартман сочла "совсем нелепой".
- Публикации в местах лишения свободы читают чуть ли не под лупОй, - сообщил журналист.
От такого произношения простого слова у учительницы русского языка глаза на лоб полезли.
- Не лупОй, а лУпой. И это очевидно. Такого слова нет в словаре ударений, потому что затруднений вызывать оно не должно, - едва скрывая раздражение произнесла "училка".
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