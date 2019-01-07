2019-01-07T10:04:55+03:00
Общество

Рождественское богослужение прошло в соборе Александра Невского в ночь на 7 января

Среди прихожан замечены врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Канавина Михаил Шаров [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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На праздничной службе было многолюдно. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)На праздничной службе было многолюдно. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)
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В ночь на Рождество в кафедральном соборе в честь Александра Невского было не протолкнуться - митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершал праздничное богослужение.

Митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Среди многочисленных прихожан были замечены чиновники: врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава администрации Канавинского района Михаил Шаров. Также среди прихожан оказался командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин.

Богослужебные песнопения исполнил хор педагогического колледжа имени Ушинского. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Богослужебные песнопения исполнил хор педагогического колледжа имени Ушинского. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Как уточнили в пресс-службе Нижегородской епархии, богослужебные песнопения исполнили хор кафедрального собора и хор педагогического колледжа имени Ушинского.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

- Праздник Рождества Христова - это особая тайна, особая теплота, которая поселяется в душах верующих. Свет Вифлеемской звезды освещает наше сердце, делает добрее и чище. Пускай мир Божий приходит в ваше сердце, Божие благоволение почивает на ваших семьях, мир пребывает с нашей страной, - поздравил прихожан митрополит Георгий.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Добавим, что на богослужении было зачитано послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

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