Рождественское богослужение прошло в соборе Александра Невского в ночь на 7 января

В ночь на Рождество в кафедральном соборе в честь Александра Невского было не протолкнуться - митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершал праздничное богослужение.

Митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Среди многочисленных прихожан были замечены чиновники: врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава администрации Канавинского района Михаил Шаров. Также среди прихожан оказался командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин.

Богослужебные песнопения исполнил хор педагогического колледжа имени Ушинского. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Как уточнили в пресс-службе Нижегородской епархии, богослужебные песнопения исполнили хор кафедрального собора и хор педагогического колледжа имени Ушинского.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

- Праздник Рождества Христова - это особая тайна, особая теплота, которая поселяется в душах верующих. Свет Вифлеемской звезды освещает наше сердце, делает добрее и чище. Пускай мир Божий приходит в ваше сердце, Божие благоволение почивает на ваших семьях, мир пребывает с нашей страной, - поздравил прихожан митрополит Георгий.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Добавим, что на богослужении было зачитано послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)

Праздничное богослужение было совершено в ночь на 7 января. Фото с сайта Нижегородской епархии (автор: Сергей Лотырев)