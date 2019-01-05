Жилищная инспекция: «С конца декабря нам поступило больше 400 жалоб на проблемы с вывозом мусора»

С начала нового года по всей стране заработала новая система обращения с отходами, в соответствии с которой всю ответственность за вывоз мусора на себя взяли региональные операторы. Новая система оплаты, договоры с региональными операторами и гарантированный вывоз мусора на полигон – изменений в отработанной годами схеме действительно произошло немало.

Чтобы реформа прошла максимально спокойно и качественно, в Нижегородской области ведется ежедневный мониторинг ситуации. Для этого специалисты регионального министерства экологии и жилищной инспекции выезжают на самые проблемные точки в городе и области, откуда поступают жалобы нижегородцев. Очередной такой рейд в Нижнем Новгороде прошел 5 января 2019 года. В поле зрения экспертов оказались пять адресов, откуда накануне поступили заявки от жителей. Среди них были территории как в верхней, так и в нижней частях города: улица Студенческая, улица Голованова, улица Щербинки-1. К примеру, в домах 11 и 11а на улице Искра, по заверению нижегородцев, мусор не вывозился в течение трех дней.

- На самом деле именно эти адреса оказались пропущены в территориальной схеме, - пояснил представитель регионального оператора, заместитель директора по контролю качества Нижэкологии-НН Алексей Трунов. – Это одна из самых распространенных причин обращения: где-то не были учтены контейнерные площадки, где-то из-за новогодних праздников контейнеры были переполнены. На данный момент у нас работает «горячая линия», заявки на которую мы оперативно отрабатываем в круглосуточном режиме. В течение января все эти мелкие недочеты будут окончательно устранены.

В ходе рейда сегодня были проверены пять точек Нижнего Новгорода.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, к моменту прибытия проверяющих, все жалобы нижегородцев были устранены, и контейнерные площадки блистали чистотой. В действительности, даже контролирующие органы признают, что жалоб на проблемы с вывозом мусора в Нижегородской области поступает немного. Причем с каждым днем число обращений снижается.

- Ежедневные проверки и рейдовые осмотры контейнерных площадок мы проводим ежедневно с 25 декабря, - рассказал первый заместитель руководителя окружной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Петров. – На сегодняшний день на нашу горячую линию поступило около 400 обращений. Все они были сразу же отработаны, и нарушения устранены. К слову, обращаться к нам жители могут не только с жалобами на проблемы с вывозом мусора, но и с нарушениями при начислении коммунальных платежей. К примеру, если сумма в платежке за вывоз твердых бытовых отходов кажется вам сомнительной, то мы можем провести проверку.

На удивление, меньше всего жалоб поступает от жителей сельской местности. Хотя для них изменения стали самыми радикальными – если раньше обязать их платить за вывоз мусора было невозможно, то теперь к ним применяются те же стандарты, что и к жильцам многоквартирных домов.

- Теперь в частном секторе оборудованы контейнерные площадки либо осуществляется вывоз безтарным способом, то есть мусор собирается в мешки и вывозится мусоровозами, - рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. - В ходе проверок, которые мы проводим, были проверены и сельские территории. Качество вывоза мусора и в в целом ситуация там благополучная. Обращений от жителей сельской местности практически не поступает.

КСТАТИ

Пожаловаться на проблему с вывозом мусора можно по телефонам горячей линии:

Жилищная инспекция Нижегородской области - 430-79-19, Нижэкология-НН– 265-30-00

КОНКРЕТНО

Какое наказание грозит нарушителям?

В соответствии с законодательством Нижегородской области, за невывоз мусора или нарушение графика вывоза мусора должностным лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим – от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушения по содержанию контейнерных площадок штраф для должностных лиц составляет от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических – 13 тысяч рублей. В случае повторного нарушения – до 300 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

137 автомобилей сейчас задействованы в уборке мусора в Нижнем Новгороде,

50 из них – ориентированы на сбор крупногабаритного мусора.