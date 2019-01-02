Глеб Никитин поздравил с праздником воспитанников детского центра «Солнышко»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 31 декабря поздравил с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В подарок ребята получили домашний кинотеатр с функцией караоке, гитару, мягкие игрушки и сладкие подарки. К слову, сам губернатор тоже не остался без подарка – дети подарили ему солнечного зайчика, которого сделали своими руками.

- Если у кого-то из вас возникнет желание научиться играть на гитаре, то всегда будет возможность попробовать, потренироваться, - отметил Глеб Никитин. - Но самое главное – это мечтать о чем-то большом, верить в себя.

Кстати, игра на гитаре не единственное, чему хотели бы научиться дети в этом центре. Они также мечтают научиться кататься на коньках, играть на пианино, кататься на велосипеде, освоить профессию повара. А одна девочка и вовсе мечтает стать звездой.

- Опишите свое пожелание как в письме Деду Морозу, - предложил губернатор Глеб Никитин. - И мы обязательно каждому из вас поможем научиться чему-то новому. Но многое зависит от вас самих, нужно стараться и все обязательно получится.

А вот у одной из девочек мечта исполнится совсем скоро – она будет учиться кататься на коньках на главном катке Нижнего Новгорода «Зимняя сказка».