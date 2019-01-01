На шести улицах Нижнего Новгорода запретили парковку

Теперь, отправляясь на машине в центр Нижнего Новгорода, горожанам придется тщательнее выбирать место парковки. С 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде вели ограничения на парковку на шести улицах города. Они будут действовать до марта – с 21:00 до 6:00.

- Все ограничения будут зависеть от дня недели, - сообщают в Центре организации дорожного движения. – В частности, по понедельникам по понедельникам нельзя будет оставить автомобиль на нечетной стороне Звездинки от площади Горького до улицы Алексеевской. По вторникам запрещено парковаться по обеим сторонам улицы Ковалихинской на участке от Нестерова до Семашко, а также на улице Ульянова от Провиантской до Трудовой.

Кроме того, по средам нельзя будет парковаться на улице Воровского от улицы Максима Горького до улицы Большая Покровская. По четвергам запрещено останавливаться на Донецкой на участке от Родионова до Усилова. По пятницам нет остановки на улице Трудовая между Ульянова и Большой Печерской.